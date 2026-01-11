ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

18 حجم الخط

ليلة الإسراء والمعراج 2026، هي ليلة خاصة، حيث إن ليلة الإسراء والمعراج هي تلك الليلة التي أسري فيها بالنبي الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء والمعراج من أعظم المعجزات الحسية التي أيّد الله تعالى بها نبيه محمدًا ﷺ، ويحتفل المصريون في مصر في ليلة السابع والعشرين من رجب بذكرى الإسراء والمعراج وفي هذا العام 2026 فإن هناك ميزة إضافية لليلة الإسراء والمعراج نبينها من خلال هذا التحقيق فإلى التفاصيل.

أفضل أوقات الدعاء في ليلة السابع والعشرين من رجب

تعريف الإسراء والمعراج

الإسراء: هي الرحلة الأرضية التي جاء ذكرها في مطلع سورة الإسراء: “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى”.

المعراج: وهي الرحلة السماوية، حيث صعد النبي ﷺ عبر السماوات ووصل إلى سدرة المنتهى، كما ورد في سورة النجم عند قوله تعالى: “وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ“.

اختلف العلماء في تحديد تاريخ الليلة بدقة، ولكن الأرجح أنها وقعت بين السنة الحادية عشرة والثانية عشرة من البعثة النبوية.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج تحمل دلالات عظيمة وفضائل جليلة للمسلمين، منها:

تكريم النبي ﷺ وتثبيته: جاءت هذه المعجزة بعد عام الحزن، الذي توفيت فيه السيدة خديجة وعم النبي ﷺ أبو طالب، وبعد رحلة الطائف الصعبة، فكانت بمنزلة تكريم وتثبيت من الله لنبيه ﷺ.

تأكيد مكانة القدس والأقصى: ربطت الرحلة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مؤكدةً قدسية بيت المقدس ومكانته في الإسلام.

فرض الصلاة: في هذه الرحلة السماوية فُرضت على المسلمين الصلوات الخمس، التي تُعد عماد الدين.

بحسب الحسابات الفلكية والتقويم الهجري، توافق ليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1447 هجريًا، وتبدأ شرعًا من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو يوم 27 رجب، وهو الموعد الذي يحرص فيه المسلمون على إحياء هذه الذكرى العظيمة بالطاعات والذكر والدعاء.

أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026

يمكن للمسلمين إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالأعمال الصالحة الآتية التي تعكس معاني الشكر والعبودية لله- سبحانه وتعالى-.

الصيام.. تعبيرا عن الفرح بالمناسبة وشكرا لله على نعمه العظيمة مع التأكيد على أنه صيام مستحب وليس واجبا.

الصدقة.. من خلال إطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين وإدخال السرور على قلوبهم لما في ذلك من أجر عظيم.

الدعاء والاستغفار.. مع الإكثار من التضرع إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة خاصة في أوقات الإجابة.

الصلاة وقيام الليل.. لما فيهما من قرب عظيم إلى الله وتجديد للعهد مع الصلاة التي فرضت في هذه الليلة المباركة.

ذكر الله.. بالتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- لما لذلك من أثر في طمأنينة القلوب.

قضاء حوائج الناس والسعي في الخير.. لما فيه من تعزيز معاني التكافل والإحسان بين أفراد المجتمع.

أفضل أوقات الدعاء في ليلة السابع والعشرين من رجب

ميزة إضافية لـ ليلة الإسراء والمعراج 2026

أجمع العلماء أنه يجوز الصيام في يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بالنعمة التي منَّ الله بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال تلك المعجزة، وعليه فإن يجتمع في يوم الخميس القادم وتحديدا يوم السابع والعشرين من رجب( ليلة الإسراء والمعراج) ميزتان تجعل الدعاء فيه مستجاب نوردهما فيما يلي:

الميزة الأولى في الصيام حيث إن دعوة الصائم لا ترد.

أما الميزة الثانية والتي ربما يغفل عنها كثيرون، فهي أن يوم الخميس وتحديدا من وقت أذان مغرب الخميس وحتي مطلع الفجر يوافق ليلة الجمعة وهو من أوقات إجابة الدعاء مثله مثل يوم الجمعة، فيوم الجمعة هو أفضل الأيام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم في صحيحه.

كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الشيخ الألباني.

وهذا الفضل الثابت ليوم الجمعة يشمله كله ما قبل الصلاة منه وبعدها، وليلة الجمعة تابعة ليومها في هذا الفضل ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وليلة القدر أفضل الليالي، وهي أفضل من ليلة الجمعة، للآية وذكره الخطابي إجماعًا وذكر ابن عقيل روايتين: إحداهما هذا، والثانية ليلة الجمعة أفضل، وعلله بأنها تتكرر، وبأنها تابعة لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعة، قال صاحب المحرر: وهي اختيار ابن بطة وأبي الحسن الخرزي وأبي حفص البرمكي.

واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومها، وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر، ولبقاء فضلها في الجنة، لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه، كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن.

وعليه فقد اجتمع في يوم السابع والعشرين من رجب لعام 2026 الفضيلتان اللتان أوردناهما.

