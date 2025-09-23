الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بوسي تعارض على الأحكام الصادرة ضدها والنيابة تخلي سبيلها

المطربة بوسي، فيتو
المطربة بوسي، فيتو

 تقدمت  المطربة بوسي بمعارضة على الأحكام القضائية الصادرة ضدها أمام نيابة النزهة، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلها.

القبض على بوسي بمطار القاهرة الدولي

 وكانت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أكدت أنه تم إلقاء القبض على المطربة بوسي، لدي إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة: إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر المسافرين بمطار القاهرة الدولي إلي دولة الإمارات، تقدمت المطربة بوسي لإنهاء إجراءات سفرها، وأثناء إنهاء إجراءات سفرها تبين وجود اسمها ضمن الممنوعين من السفر، نتيجة وجود 3 أحكام قضائية عليها.

 

وأضافت المصادر: إنه علي الفور تم منع الفنانة بوسي من السفر وترحيلها إلى نيابة النزهة لاستكمال التحقيقات.

 

أزمات بوسي القانونية

تعود أزمات بوسي القانونية إلى عدة سنوات مضت، حيث تم توجيه تهم متعددة لها تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تهرب ضريبي تجاوزت قيمته الملايين أيضًا. 

وعلى الرغم من محاولاتها لتسوية القضايا في فترات سابقة، إلا أن بعض القضايا ما زالت مفتوحة أمام المحاكم، ما تسبب في صدور أحكام غيابية ضدها.

وكانت بوسي عادت إلى الأضواء مؤخرًا بعد فترة من الغياب، وشاركت في عدد من الحفلات الفنية داخل وخارج مصر، قبل أن يتم توقيفها اليوم بمطار القاهرة، الأمر الذي قد يعيد فتح ملف القضايا التي تلاحقها من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطربة بوسي نيابة النزهة بوسي القبض على المطربة بوسي مطار القاهرة الدولي

مواد متعلقة

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

محامية بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads