بوسي تعارض على الأحكام الصادرة ضدها والنيابة تخلي سبيلها

تقدمت المطربة بوسي بمعارضة على الأحكام القضائية الصادرة ضدها أمام نيابة النزهة، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلها.

القبض على بوسي بمطار القاهرة الدولي

وكانت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أكدت أنه تم إلقاء القبض على المطربة بوسي، لدي إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة: إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر المسافرين بمطار القاهرة الدولي إلي دولة الإمارات، تقدمت المطربة بوسي لإنهاء إجراءات سفرها، وأثناء إنهاء إجراءات سفرها تبين وجود اسمها ضمن الممنوعين من السفر، نتيجة وجود 3 أحكام قضائية عليها.

وأضافت المصادر: إنه علي الفور تم منع الفنانة بوسي من السفر وترحيلها إلى نيابة النزهة لاستكمال التحقيقات.

أزمات بوسي القانونية

تعود أزمات بوسي القانونية إلى عدة سنوات مضت، حيث تم توجيه تهم متعددة لها تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تهرب ضريبي تجاوزت قيمته الملايين أيضًا.

وعلى الرغم من محاولاتها لتسوية القضايا في فترات سابقة، إلا أن بعض القضايا ما زالت مفتوحة أمام المحاكم، ما تسبب في صدور أحكام غيابية ضدها.

وكانت بوسي عادت إلى الأضواء مؤخرًا بعد فترة من الغياب، وشاركت في عدد من الحفلات الفنية داخل وخارج مصر، قبل أن يتم توقيفها اليوم بمطار القاهرة، الأمر الذي قد يعيد فتح ملف القضايا التي تلاحقها من جديد.

