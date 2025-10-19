القبض على عامل نظافة بكافيه في الجيزة لتعديه على طفلة داخل دورة المياه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة في أحد الكافيهات، لاتهامه بالتعدي الجسدي على صغيرة أثناء دخولها دورة المياه داخل الكافيه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان تبين بالفحص أنه أثناء دخول طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات إلى دورة المياه داخل أحد الكافيهات، قام عامل نظافة يبلغ من العمر 40 عامًا بالتحرش بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.