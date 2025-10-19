الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل نظافة بكافيه في الجيزة لتعديه على طفلة داخل دورة المياه

القبض علي عامل تحرش
القبض علي عامل تحرش بصغيرة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة في أحد الكافيهات، لاتهامه بالتعدي الجسدي على صغيرة أثناء دخولها دورة المياه داخل الكافيه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان تبين بالفحص أنه أثناء دخول طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات إلى دورة المياه داخل أحد الكافيهات، قام عامل نظافة يبلغ من العمر 40 عامًا بالتحرش بها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

القبض على كروان مشاكل ومنعه من السفر إلى قطر بسبب أحكام قضائية

القبض على التيك توكر كروان مشاكل بتهم نشر أخبار كاذبة وأفعال خادشة

سوزي الأردنية تكشف عن مصدر دخلها من "الهدايا الافتراضية" على تيك توك

الأمن يفحص فيديو تشبث شخص بكبوت سيارة ملاكي بشوارع الإسكندرية (صور)

فريق بحث لكشف حقيقة فيديو مشاجرة أمام عيادة طبيب شهير بالتل الكبير

قرار من النيابة في واقعة سرقة خادمتين مشغولات ذهبية من فيلا رجل أعمال بأكتوبر

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

تجديد حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط

إصابة زوجة الشهيد عادل عبد الحميد في حادث سير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية النيابة العامة أمن الجيزة

الأكثر قراءة

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

المنتخب المغربي يحرز الهدف الأول في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال الشباب (صور)

زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على مشاجرة عمر عصر ونجله

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

خدمات

المزيد

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية