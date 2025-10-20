أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية جهودها، في إنهاء كافة إجراءات المواطنين بالقطاعات الخدمية، بشكل سريع في أجواء سهلة وبسيطة للمواطنين، من خلال منظومة التطوير التي تعمل عليها الوزارة بكافة قطاعاتها.

وفي هذا الإطار نجحت الوزارة في تسهيل استخراج الرقم القومي للمواطنين من خلال قطاع الأحوال المدنية ، بأسعار مختلفة تناسب كل مواطن

حيث وضعت الوزارة أسعار مختلفة للحصول على الرقم القومي بما يناسب المواطنين.

سواء من يرغب في استخراجها خلال نصف ساعة ومن يريد الحصول عليها خلال يوم او من لايستطيع التوجه للسجل المدني ويريد استخراجها من المنزل وفي السطور التالية نسرد ذلك.

أولا_خطوات استخراج الرقم القومي

_ شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها

_ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار الحصول على البطاقة الشخصية خلال نصف ساعة و24 ساعة وبالمنزل



_ استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية خلال ٢٤ ساعة بالمحلات التجارية



_ استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

سعر استخراج بطاقة شخصية مستعجلة بالمنزل



_ أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

