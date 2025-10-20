فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

تواصل الأجهزة الأمنية فحص فيديو يظهر فيه بلطجي ممسكا في يده "آلة حادة"، ويقف أمام مدرسة لغات بمنطقة إمبابة ويتعدى على حارسها بالسب والقذف.

ويعمل فريق البحث على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتحديد هوية المتهم تمهيدا للقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو عبر "فيسبوك"، وانتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حالة كبيرة من استياء للمواطنين مطالبين بسرعة القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

