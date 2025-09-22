الإثنين 22 سبتمبر 2025
تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

المطربة بوسي، فيتو
 ألقت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، القبض على المطربة الشعبية بوسي أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى دبي، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقها في قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي والشيكات دون رصيد.

وبحسب مصادر أمنية، فقد تم إيقاف المطربة بوسي أثناء مرورها على الجوازات، حيث تبين وجود اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وعلى الفور تم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أزمات بوسي القانونية

 تعود أزمات بوسي القانونية إلى عدة سنوات مضت، حيث تم توجيه تهم متعددة لها تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تهرب ضريبي تجاوزت قيمته الملايين أيضًا. 
 وعلى الرغم من محاولاتها لتسوية القضايا في فترات سابقة، إلا أن بعض القضايا ما زالت مفتوحة أمام المحاكم، ما تسبب في صدور أحكام غيابية ضدها.

وكانت بوسي قد عادت إلى الأضواء مؤخرًا بعد فترة من الغياب، وشاركت في عدد من الحفلات الفنية داخل وخارج مصر، قبل أن يتم توقيفها اليوم بمطار القاهرة، الأمر الذي قد يعيد فتح ملف القضايا التي تلاحقها من جديد.

