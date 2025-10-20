للسيدات بعد سن الـ50، تناول المغنيسيوم يوميا ضروري لصحتك

تعانى النساء بعد عمر الـ50 من أعراض الكبر وأعراض انقطاع الطمث ما يزيد من آلام المفاصل والعظام ويؤثر على جودة النوم ما يؤثر على صحتهن بشكل عام.

وللأسف هذه الفترة إذا لم يتم الاهتمام بالصحة جيدا ستدخل المرأة سريعا فى مرحلة الشيخوخة وتشعر بالكبر وصعوبة الحركة وزيادة الآلام بالجسم.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن النساء بعد عمر الـ 50 تدخل مرحلة عمرية جديد يتغير فيها جسدهن كثيرا بسبب قلة إفراز الهرمونات بالجسم ما يؤثر على صحة العظام والمزاج والطاقة لذا يحتاج الجسم فى هذه الفترة إلى عناصر محددة لدعم هذا النقص فى الهرمونات.

المغنيسيوم يقوى العظام

وأضاف سلامة، أن أهم عنصر للنساء فى هذه الفترة هو المغنيسيوم الذي يدخل فى أكثر من 300 وظيفة حيوية داخل الجسم لذا يجب حصول النساء عليه بعد عمر الـ 50 ويفضل أيضا بعد عمر ال 40، لأنه يقوى العظام، وهرمون الاستروجين عندما يقل بالجسم تنخفض كثافة العظام والعضلات مايسبب ضعفهم وبالتالى تحدث هشاشة العظام.

المغنيسيوم

المغنيسيوم يحمى من أمراض القلب

وتابع، أن معظم الأشخاص يعتقدون أن الكالسيوم هو الأهم فى تقوية العظام، ولكن الحقيقة هى أن المغنيسيوم اهم من الكالسيوم بمراحل لأن المغنيسيوم يساعد الكالسيوم وفيتامين د على العمل جيدا داخل الجسم، كما أن المغنيسيوم ينظم ضغط الدم ويحمى من أمراض القلب لأن يضبط الهرمونات، لأن التغيرات الهرمونية تزيد من الإصابة بأمراض القلب ولكن المغنيسيوم يقلل فرص حدوث ذلك.

وأوضح أن عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن المغنيسيوم يريح الأوعية الدموية مايجعل القلب يعمل جيدا وبالتالى يتحسن مستوى الضغط بالدم، وأحدث الدراسات تؤكد أن من يتناول المغنيسيوم بشكل كافي يقل لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والجلطات والخفقان.

المغنيسيوم يقلل أعراض سن اليأس

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أن المغنيسيوم يقلل أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتقلبات المزاجية والعصبية، ويساعد فى التحكم في بعض الهرمونات مثل السيروتونين وميلاتونين، ما يحسن جودة النوم ويحسن المزاج ويقلل من الهبات الساخنة، كما يعمل على ارتخاء العضلات وبالتالى يمنع التشنجات العضلية التى تزداد فى هذا العمر خاصة بعد مجهود، كما يساعد المغنيسيوم على التعافى أسرع بعد أى تعب.

المغنيسيوم يحمى من الإصابة بمرض السكر

وأوضح أنه مع التقدم في العمر تقل معدلات الحرق ما يزيد من خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني، والمغنيسيوم يجعل الجسم يستجيب أفضل للأنسولين ويساعد في تنظيم سكر الدم وحرق الكربوهيدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.