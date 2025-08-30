10 علامات رئيسية لنقص المغنيسيوم في الجسم

قد لا يكون لـنقص المغنيسيوم آثار واضحة في البداية، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج.

يُعرف المغنيسيوم بخصائصه المهدئة، وخاصة ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) الذي يُستخدم لتخفيف التوتر وآلام العضلات، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. كما يُنصح به كعلاج للصداع النصفي، لكن دوره يتجاوز ذلك بكثير، فالمغنيسيوم ضروري لمجموعة واسعة من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك:

تنظيم ضغط الدم وسكر الدم.

بناء البروتين والعظام والحمض النووي.

تعزيز وظائف العضلات والأعصاب.

تحويل الطعام إلى طاقة.

والحصول على كمية كافية من المغنيسيوم لا يساهم فقط في الصحة العامة، بل يساعد أيضًا في إدارة التوتر والصداع النصفي.

علامات نقص المغنيسيوم

قد يكون من الصعب تشخيص نقص المغنيسيوم، لأن الأعراض الأولية قد تكون خفيفة أو غير واضحة وتشبه أعراض العديد من الحالات الصحية الأخرى. وحيث يعاني الكثير من الناس من نقص المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك.

من أبرز العلامات الأولية:

الإرهاق.

الضعف العام.

فقدان الشهية.

تقلصات وتشنجات العضلات.

الغثيان.

تيبس العضلات.

وإذا تُرك النقص دون علاج، قد يتفاقم ويؤدي إلى أعراض أكثر خطورة مثل:

اضطراب ضربات القلب

التنميل والوخز

تغيرات في الشخصية

النوبات.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

تزيد بعض الأمراض والعوامل من خطر نقص المغنيسيوم. الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم المصابون بـ:

أمراض الجهاز الهضمي مثل داء كرون أو الداء البطني.

داء السكري من النوع الثاني.

اضطراب تعاطي الكحول.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر عرضة للنقص، لأن قدرتهم على امتصاص المغنيسيوم تتراجع مع التقدم في العمر، كما أن بعض الأدوية قد تعيق عملية الامتصاص.

كيف تزيد من كمية المغنيسيوم في نظامك الغذائي؟

الرجال البالغون يحتاجون إلى 400-420 ملغ من المغنيسيوم يوميًا، بينما تحتاج النساء إلى 310-320 ملغ. أفضل طريقة لزيادة هذا المعدن هي من خلال النظام الغذائي.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم:

الخضراوات الورقية.

المكسرات والبذور.

الفاصوليا المجففة.

الحبوب الكاملة.

يمكن بسهولة دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي، مثل إضافة الأفوكادو والفاصوليا السوداء إلى السلطة.

