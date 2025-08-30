السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

10 علامات رئيسية لنقص المغنيسيوم في الجسم

نقص المغنيسيوم، فيتو
نقص المغنيسيوم، فيتو

قد لا يكون لـنقص المغنيسيوم آثار واضحة في البداية، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج.

يُعرف المغنيسيوم بخصائصه المهدئة، وخاصة ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) الذي يُستخدم لتخفيف التوتر وآلام العضلات، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. كما يُنصح به كعلاج للصداع النصفي، لكن دوره يتجاوز ذلك بكثير، فالمغنيسيوم ضروري لمجموعة واسعة من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك:

  • تنظيم ضغط الدم وسكر الدم.
  • بناء البروتين والعظام والحمض النووي.
  • تعزيز وظائف العضلات والأعصاب.
  • تحويل الطعام إلى طاقة.

والحصول على كمية كافية من المغنيسيوم لا يساهم فقط في الصحة العامة، بل يساعد أيضًا في إدارة التوتر والصداع النصفي.

علامات نقص المغنيسيوم

قد يكون من الصعب تشخيص نقص المغنيسيوم، لأن الأعراض الأولية قد تكون خفيفة أو غير واضحة وتشبه أعراض العديد من الحالات الصحية الأخرى. وحيث يعاني الكثير من الناس من نقص المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك.

من أبرز العلامات الأولية:

  • الإرهاق.
  • الضعف العام.
  • فقدان الشهية.
  • تقلصات وتشنجات العضلات.
  • الغثيان.
  • تيبس العضلات.

وإذا تُرك النقص دون علاج، قد يتفاقم ويؤدي إلى أعراض أكثر خطورة مثل: 

  • اضطراب ضربات القلب
  • التنميل والوخز
  • تغيرات في الشخصية
  • النوبات.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

تزيد بعض الأمراض والعوامل من خطر نقص المغنيسيوم. الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم المصابون بـ:

أمراض الجهاز الهضمي مثل داء كرون أو الداء البطني.

داء السكري من النوع الثاني.

اضطراب تعاطي الكحول.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر عرضة للنقص، لأن قدرتهم على امتصاص المغنيسيوم تتراجع مع التقدم في العمر، كما أن بعض الأدوية قد تعيق عملية الامتصاص.

كيف تزيد من كمية المغنيسيوم في نظامك الغذائي؟

الرجال البالغون يحتاجون إلى 400-420 ملغ من المغنيسيوم يوميًا، بينما تحتاج النساء إلى 310-320 ملغ. أفضل طريقة لزيادة هذا المعدن هي من خلال النظام الغذائي.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم:

  • الخضراوات الورقية.
  • المكسرات والبذور.
  • الفاصوليا المجففة.
  • الحبوب الكاملة.

يمكن بسهولة دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي، مثل إضافة الأفوكادو والفاصوليا السوداء إلى السلطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقص المغنيسيوم علامات نقص المغنيسيوم المغنيسيوم ضغط الدم الارهاق فقدان الشهية

مواد متعلقة

أعراض نقص البوتاسيوم وأسبابه ومخاطر ذلك على الصحة

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

60 جنيها للكيلو، أسعار حلوى المولد 2025 في السيدة زينب (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads