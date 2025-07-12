أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم وطرق الحصول عليه من الطعام

يعتبر المغنيسيوم من المعادن الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، بما في ذلك وظائف العضلات والأعصاب، تنظيم سكر الدم وضغط الدم، وصحة العظام وإنتاج البروتين والحمض النووي. ومع ذلك، يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم من نقص في هذا المعدن الهام، غالبًا دون إدراك ذلك.

أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم

تتنوع أعراض نقص المغنيسيوم وتتراوح من الخفيفة إلى الشديدة، وقد تتشابه مع أعراض حالات مرضية أخرى، مما يجعل تشخيصه صعبًا في بعض الأحيان، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. من أبرز الأعراض الشائعة لنقص المغنيسيوم ما يلي:

تقلصات العضلات والتشنجات: تعد هذه من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يلعب المغنيسيوم دورًا في استرخاء العضلات. يؤدي نقصه إلى فرط استثارة الألياف العصبية والعضلية، مما يسبب تشنجات مؤلمة، خاصة في الساقين والقدمين والوجه.

التعب والإرهاق المزمن: المغنيسيوم ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم (ATP). يؤدي نقصه إلى شعور مستمر بالتعب والضعف، حتى بعد فترات كافية من الراحة.

مشاكل النوم والأرق: يساهم المغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية التي تعزز الاسترخاء والنوم، مثل GABA. نقصه يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في النوم، أرق، واستيقاظ متكرر خلال الليل.

القلق والاكتئاب: يلعب المغنيسيوم دورًا في تنظيم وظائف الدماغ والمزاج. يرتبط نقصه بزيادة مستويات القلق، التوتر، الاكتئاب، والتهيج.

الصداع النصفي: أظهرت العديد من الدراسات أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يكون عاملًا مساهمًا في نوبات الصداع النصفي، حيث يساهم المغنيسيوم في تنظيم الأوعية الدموية في الدماغ وتقليل الالتهاب.

ارتفاع ضغط الدم: المغنيسيوم يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى تضيق الأوعية وارتفاع ضغط الدم.

عدم انتظام ضربات القلب (الخفقان): يلعب المغنيسيوم دورًا هامًا في تنظيم إيقاع القلب. نقصه يمكن أن يسبب خفقانًا أو عدم انتظام في ضربات القلب.

متلازمة تململ الساقين (RLS): يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم من هذه المتلازمة التي تتميز بحركة لا إرادية وغير مريحة للساقين، خاصة في الليل.

مشاكل في الجهاز الهضمي: مثل الإمساك، حيث يساهم المغنيسيوم في استرخاء عضلات الأمعاء وتسهيل حركة الطعام.

ضعف العظام وهشاشتها: على الرغم من أن الكالسيوم هو المعدن الأكثر شهرة لصحة العظام، إلا أن المغنيسيوم ضروري لامتصاص الكالسيوم وتنشيط فيتامين د، وكلاهما حيويان لصحة العظام. يمكن أن يؤدي نقصه طويل الأمد إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

طرق الحصول على المغنيسيوم من الطعام

يتوفر المغنيسيوم بكثرة في العديد من الأطعمة الطبيعية، ويمكن الحصول على الاحتياجات اليومية منه من خلال نظام غذائي متوازن. من أبرز المصادر الطبيعية للمغنيسيوم:

الخضروات الورقية الداكنة: تعتبر السبانخ، اللفت، الكرنب، والسلق من أغنى المصادر بالمغنيسيوم.

المكسرات والبذور: اللوز، الكاجو، الجوز، بذور اليقطين، بذور الشيا، وبذور الكتان غنية جدًا بالمغنيسيوم.

البقوليات: الفاصوليا السوداء، العدس، الحمص، وفول الصويا مصادر ممتازة للمغنيسيوم.

الحبوب الكاملة: الشوفان، الأرز البني، الكينوا، والقمح الكامل يحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم.

الشوكولاتة الداكنة: بالإضافة إلى كونها لذيذة، تعتبر الشوكولاتة الداكنة (التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر) مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم.

الأفوكادو: فاكهة غنية بالمغنيسيوم والدهون الصحية.

الموز: يحتوي على كمية لا بأس بها من المغنيسيوم، بالإضافة إلى البوتاسيوم.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والماكريل، تحتوي على المغنيسيوم بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة.

الماء المعدني: بعض أنواع المياه المعدنية غنية بالمغنيسيوم.

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