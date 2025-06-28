فوائد المغنيسيوم، ينظم مستويات السكر بالدم ويحمي من هشاشة العظام

فوائد المغنيسيوم، المغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف وهو موجود في العديد من الأطعمة.

وفوائد المغنيسيوم، عديدة لذا ينصح الخبراء دائمًا بتناول مصادره من الطعام، أو الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية لأن نقصه فى الجسم يسبب مشكلات عديدة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية، وعلى الرغم من أن الجسم لا يستطيع إنتاجه، فإن الحصول عليه من خلال الغذاء أو المكملات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، ويخزن حوالي 60% من المغنيسيوم في العظام، بينما يوجد الباقي في العضلات، والأنسجة اللينة، وسوائل الجسم.

فوائد المغنيسيوم للصحة

فوائد المغنيسيوم للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد المغنيسيوم للصحة:

يساعد المغنيسيوم في تنظيم ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم في مستواه الطبيعي، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية، ويساهم في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم.

يلعب المغنيسيوم دور مهم في تقوية العظام، لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم وفيتامين D، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور، خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

يساعد المغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين، التي تؤثر في المزاج، وقد أظهرت الدراسات أن نقص المغنيسيوم يرتبط بزيادة خطر القلق والاكتئاب.

يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي، مما يحسن من جودة النوم ويقلل من الأرق، خاصة عند كبار السن.

يساهم المغنيسيوم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي غالبا ما يكون لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم، وقد ثبت أن تناول مكملات المغنيسيوم يساعد في تقليل عدد نوبات الصداع وشدتها.

المغنيسيوم ضروري لوظيفة العضلات، فهو يساعد في تنظيم تقلص العضلات ويمنع التشنجات العضلية، كما يقلل من التقلصات أثناء الدورة الشهرية.

يساعد المغنيسيوم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، لذلك يستخدم أحيانا كملين طبيعي في حالات عسر الهضم والإمساك المزمن.

يساعد المغنيسيوم على تقليل الالتهابات الجلدية، مثل حب الشباب، ويحسن من مرونة الجلد وترطيبه، كما يساهم في تأخير علامات الشيخوخة لأنه يعمل كمضاد للأكسدة.

يساعد المغنيسيوم في تحفيز بصيلات الشعر وتقويتها، مما يقلل من تساقط الشعر ويزيد من كثافته ولمعانه، خاصة إذا تم استخدامه موضعيا مع الزيوت الطبيعية.

يساعد المغنيسيوم في تقوية الأظافر الهشة والضعيفة، ويسهم في نموها بشكل صحي، لكونه يدخل في بناء البروتينات والأنزيمات المسؤولة عن نمو الأظافر.

مصادر المغنيسيوم الطبيعية

وتابع، للحصول على احتياجات الجسم من المغنيسيوم، يفضل التركيز على الأطعمة الغنية به، مثل:

المكسرات مثل اللوز، الكاجو، الفول السوداني.

البذور مثل بذور اليقطين، بذور الشيا، بذور الكتان.

الخضروات الورقية مثل السبانخ، السلق، الكرنب.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، الأرز البني، القمح الكامل.

البقوليات مثل العدس، الفاصوليا، الحمص.

الأسماك مثل السردين، السلمون، الماكريل.

الشيكولاتة الداكنة.

منتجات الألبان والموز والأفوكادو.

أعراض نقص المغنيسيوم

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى تشنجات عضلية، وإرهاق مزمن، واضطرابات في ضربات القلب، والشعور بالقلق والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وضعف في الذاكرة والتركيز.

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