كيف يؤثر نقص المغنيسيوم على الحالة المزاجية والاكتئاب؟

يشعر الكثيرون بالحزن والتعب والانزعاج، وقد يقترح الأطباء في بعض الأحيان المغنيسيوم كعلاج محتمل للاكتئاب.

ويعتقد العديد من الأشخاص أن المغنيسيوم مجرد معدن نادر، ولكنه يشارك في مئات الوظائف في الجسم، بعضها يؤثر على الحالة المزاجية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

المغنيسيوم والاكتئاب

تُظهر الأبحاث أن المغنيسيوم يمكن أن يكون أداة فعالة في معالجة الاكتئاب، فوجدت الدراسات أن مكملات المغنيسيوم حسّنت أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ. ولكن نادرًا ما يكون المغنيسيوم وحده كافيًا لعلاج الاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم المغنيسيوم في تحسين الاكتئاب من خلال تحسين جودة النوم. فقد أشارت احدي الدراسات إلى أن تناول جرام واحد من المغنيسيوم يوميًا لمدة أسبوعين ساهم في تحسين جودة النوم لدى المشاركين.

نقص المغنيسيوم وعلاقته بالاكتئاب

يعاني العديد من الأشخاص من نقص المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي حيوي ينظم العضلات والأعصاب، ويضبط ضغط الدم وسكر الدم، ويساهم في تكوين البروتين والعظام والحمض النووي.

إذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من المغنيسيوم، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بحالات الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق. فقد كشفت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم كانوا أكثر عرضة لأعراض الاكتئاب.

فيزيد المغنيسيوم من مستوى حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو مادة كيميائية في الدماغ تُساعد على الشعور بالهدوء، ويعمل بطريقة مشابهة جدًا لأدوية القلق.

للمغنيسيوم وظائف أخرى مهمة، فهو ينظم مواد كيميائية أخرى في الدماغ مثل الغلوتامات والسيروتونين، والتي تحافظ على الهدوء والمزاج الجيد. كما يعمل بشكل غير مباشر على خفض مستويات هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، ويساعد المغنيسيوم على التحكم في إفراز هرمون ACTH، وهو هرمون يُحفّز إفراز الكورتيزول من الغدد الكظرية.

هناك سببان رئيسيان لنقص المغنيسيوم، فالخضراوات التي نتناولها الآن لا تحتوي على نفس مستويات العناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم، التي كانت تحتوي عليها قبل مئة عم، كما يعيش الكثير من الاشخاص تحت ضغط مزمن، وقد ثبت أن التوتر يخفض مستويات المغنيسيوم. وهذا يُؤدي إلى تأثير كرة الثلج - فكلما انخفضت مستويات المغنيسيوم، زاد شعورك بالتوتر والقلق والاكتئاب، مما يُستنزف بدوره المغنيسيوم في الجسم أكثر.

وتناول كميات كبيرة منه قد يسبب آثارًا جانبية تشمل:

ضعف العضلات

اضطراب الجهاز الهضمي كالغثيان والقيء

انخفاض ضغط الدم

الشعور بالتعب

مصادر المغنيسيوم الغذائية

يمكن أيضًا الحصول على المغنيسيوم من الطعام، وهو خيار آمن لأن الكلى تتخلص من أي مغنيسيوم زائد عن طريق البول. وتشمل بعض المصادر الغذائية الجيدة للمغنيسيوم:

الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة مثل السبانخ أو السلق السويسري

المكسرات مثل اللوز والفول السوداني والكاجو

البذور

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني

دقيق الشوفان

الفاصوليا

سمك السلمون

لحم البقر

الدواجن

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل

الحليب والزبادي

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