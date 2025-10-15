لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

بعد أن أثارت المخرجة إيناس الدغيدي الجدل خلال الأيام الماضية بعد زواجها في عمر السبعين، وإعلانها بتلقي حقنة الخلايا الجذعية، لتعيد النضارة للبشرة وتمنع الشيخوخة، كشفَت دراسة أمريكية حديثة عن وجود مرحلتين محددتين في حياة الإنسان تتسارع فيهما الشيخوخة بشكلٍ مفاجئ، الأولى عند سن 44 عامًا، والثانية قرابة 60 عامًا.

وأوضح الباحثون أن تلكما المرحلتين قد تُفسِّران ارتفاع معدّلات الإصابة بأمراض معيّنة، مثل: أمراض العضلات، والعظام، والمشكلات القلبية الوعائية.

وتشير النتائج إلى أن الموجة الأولى من التغيّرات ترتبط بجزيئات تتحكم في وظائف القلب والأوعية الدموية، إلى جانب عمليات استقلاب الكافيين، والكحول، والدهون.



أما الموجة الثانية، التي تظهر في الستين تقريبًا، فترتبط بضعف تنظيم الجهاز المناعي، وتدهور جزيئات مسؤولة عن استقلاب الكربوهيدرات، ووظائف الكلى. ويلاحظ في كلتا المرحلتين تسارع في شيخوخة الجلد، والعضلات.

مع ذلك، شدّد الباحثون على أن نمط الحياة يظل عاملًا حاسمًا في تباطؤ أو تسارع الشيخوخة. فالتغيّرات في استقلاب الكافيين والكحول، على سبيل المثال، قد تعكس عادات استهلاك متكررة أكثر من كونها عاملًا بيولوجيًا صرفًا.

وهذا يعني أن التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، يمكن أن تؤثر مباشرة في سرعة التقدّم في العمر، وفي متوسط العمر المتوقع.



كما أشار الاختصاصيون إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تُخفِّض معدّلات الوفاة، ولا سيّما لدى الفئات الأكبر سنًا.

وفي المقابل، يلعب النوم الجيد دورًا أساسيًا في صون الصحة الدماغية، إذ يساعد المخ على التخلّص من الفضلات، وتعزيز الذاكرة، والمحافظة على الوظائف الإدراكية.

ويخلص الباحثون إلى أنَّ الشيخوخة ليست مسارًا واحدًا بل رحلة تمرّ بمحطّات متسارعة، غير أنَّ الخيارات اليومية الواعية تبقى السلاح الأقوى لإبطاء هذا المسار، والحفاظ على شباب الجسد والعقل أطول فترة ممكنة.

تعيد العجوز شابا، سر الحقنة المعجزة التي خضعت لها إيناس الدغيدي

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قالت في أحد البرامج التليفزيونية،إنها تلقت الحقنة على يد طبيب أوكراني منذ عدة سنوات عقب إصابتها بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العلاج ساعدها على التعافي من آلام الركبة التي عانت منها بعد الإصابة.

وأضافت إيناس الدغيدي أنها خضعت لحقن أجزاء من الخلايا الجذعية في وجهها وعضلاتها وركبتها.

وأشارت إلى أن تكلفة الحقنة تصل إلى نحو 40 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه مصري، لكنها حصلت عليها بسعر أقل بفضل صديقتها التي تمتلك المستشفى الذي أجري فيه العلاج.

كما نفت المخرجة ما تردد حول تلقيها هذه الحقنة بانتظام للحفاظ على نضارة وجهها، مؤكدة أنها خضعت للجلسة مرة واحدة فقط لأغراض علاجية، وليس تجميلية.

وتنشر “فيتو” أهم المعلومات عن حقنة العلاج بالخلايا الجذعية لنضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة.



ما حقنة الخلايا الجذعية؟

تُعرف الخلايا الجذعية بأنها خلايا تمتلك القدرة على التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا داخل الجسم، مثل خلايا الجلد أو العضلات أو العظام، ما يمنحها قدرة استثنائية على التجديد والإصلاح.

ويُستخدم هذا النوع من العلاج في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لعلاج أمراض مزمنة أو لإصلاح الأنسجة التالفة.



والعلاج بالخلايا الجذعية أحد أبرز التطورات في الطب التجديدي، ويهدف إلى تعزيز الشفاء الطبيعي وتحفيز الجسم على إصلاح خلاياه، كما يستخدم في مجال مكافحة الشيخوخة لما له من دور في تنشيط إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر البشرة وصحة المفاصل.

كيف يعمل العلاج بالخلايا الجذعية؟

الخلايا الجذعية تفرز عوامل نمو تساعد في:

إصلاح الأنسجة التالفة بعد الإصابات أو الالتهابات.

تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونتها وشبابها.

تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بالشيخوخة وأمراض المفاصل.

تحسين المناعة وتخفيف الإجهاد التأكسدي في الخلايا.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن هذا النوع من العلاج قد يساهم في تجديد البشرة، وتحسين الحركة، وتقليل الألم المزمن، إلا أن نتائجه تختلف من شخص لآخر، كما أنه لا يزال تحت البحث العلمي المستمر.

تكلفة العلاج ومكان توافره

تتراوح تكلفة حقن الخلايا الجذعية عالميًا بين 20 إلى 60 ألف دولار، اعتمادًا على نوع العلاج ومصدر الخلايا وطريقة تطبيقها.

وتُجرى هذه العلاجات غالبًا في مراكز طبية متخصصة في أوكرانيا وسويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وتعد باهظة الثمن نظرًا لتقنياتها المعقدة واعتمادها على مختبرات عالية التجهيز.

تحذيرات طبية

ورغم أن العلاج بالخلايا الجذعية يظهر نتائج مشجعة، إلا أن منظمات طبية دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والهيئة الأوروبية للأدوية تحذر من اللجوء إلى هذه العلاجات خارج الإشراف الطبي الدقيق، خصوصًا في المراكز غير المعتمدة أو التي لا تتبع بروتوكولات معترف بها.

وتؤكد المنظمات الطبية أن بعض أنواع العلاجات التجارية التي تروج باسم “الخلايا الجذعية” لا تعتمد على أسس علمية واضحة، وقد تسبب مضاعفات خطيرة مثل العدوى أو رفض الجسم للخلايا المزروعة.

الاستخدامات الطبية والتجميلية للخلايا الجذعية:

1. علاج الشيخوخة:

تستخدم لتجديد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يقلل التجاعيد ويعيد نضارة البشرة.



2. علاج المفاصل:

تساعد على إصلاح الغضاريف التالفة وتخفيف الالتهاب في حالات خشونة الركبة.

3. في إصابات العضلات:

تعزز عملية التعافي وتقلل الألم الناتج عن التمزقات العضلية.



4. دعم المناعة:

تسهم في تجديد خلايا الدم وتحسين الاستجابة المناعية للجسم.

والعلاج بالخلايا الجذعية لا يزال قيد الدراسة العلمية في العديد من الدول ولم يتم اعتماده من المنظمات الطبية العالمية.

