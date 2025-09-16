فوائد المغنيسيوم لصحة العظام والقلب وتحسين المزاج

فوائد المغنيسيوم، يُعتبر المغنيسيوم واحدًا من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم للقيام بعدد هائل من الوظائف الحيوية، ورغم أنه يوجد في الجسم بكميات أقل مقارنة بالكالسيوم أو البوتاسيوم، إلا أن دوره أساسي في عمل الخلايا والأنسجة.





يوجد نحو 60% من المغنيسيوم في العظام، و40% منه موزّع بين العضلات والأنسجة الرخوة والسوائل الجسدية. ونظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه ذاتيًا، فلا بد من الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المغنيسيوم معدن حيوي يشارك في مئات العمليات الحيوية داخل الجسم، بدءًا من إنتاج الطاقة وانقباض العضلات وصولًا إلى الحفاظ على صحة القلب والعظام وتنظيم المزاج.

أضافت الدكتورة مها، أن نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى مشاكل متعددة مثل الإرهاق، القلق، اضطرابات النوم، وضعف العظام. لذلك من الضروري الاهتمام بالحصول على الكمية الكافية منه عبر الغذاء اليومي أو المكملات عند الحاجة.

أهمية المغنيسيوم في عمل العضلات والأعصاب

وأشارت الدكتورة مها إلى أن، المغنيسيوم يلعب دورًا محوريًا في تنظيم وظيفة العضلات والأعصاب. فهو يساعد على نقل الإشارات العصبية من الدماغ إلى العضلات والعكس، ما يساهم في انقباض العضلات واسترخائها.

ونقصه يؤدي غالبًا إلى تشنجات عضلية، ارتعاش الأطراف، أو حتى ضعف عام في العضلات. كما أن المغنيسيوم يعمل على توازن الكالسيوم والبوتاسيوم داخل الخلايا، وهو ما يضمن عمل العضلات بشكل طبيعي ويمنع حدوث اضطرابات عصبية.



أهم فوائد المغنيسيوم لصحة الجسم



وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم فوائد المغنيسيوم لصحة الجسم.

دعم صحة القلب والدورة الدموية

القلب هو العضلة الأكثر عملًا في الجسم، ويحتاج إلى المغنيسيوم للحفاظ على انتظام ضرباته. يساعد هذا المعدن على استرخاء الأوعية الدموية ومنع تضيقها، مما يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم المرتفع. وتشير دراسات علمية إلى أن الحصول على كمية كافية من المغنيسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. كما أن المغنيسيوم يساهم في تقليل تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين، ما يحمي من تصلبها.



دور المغنيسيوم في إنتاج الطاقة

كل خلية في الجسم تحتاج إلى الطاقة للقيام بوظائفها، وهذه الطاقة تأتي من جزيء يُسمى "ATP". المغنيسيوم ضروري لتفعيل هذا الجزيء، أي أن الجسم لا يستطيع استخدام الطاقة المخزنة من دون وجوده. لهذا السبب، غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم بالتعب والإرهاق المستمر، حتى مع النوم الجيد. وجوده بكميات كافية يحسّن النشاط الجسدي والذهني ويزيد من القدرة على التحمل.

المغنيسيوم وصحة العظام

على الرغم من أن الكالسيوم هو العنصر الأكثر ارتباطًا بصحة العظام، فإن المغنيسيوم يلعب دورًا أساسيًا في هذا المجال. فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ويشارك في تكوين العظام والأسنان. نقص المغنيسيوم على المدى الطويل قد يؤدي إلى ضعف الكثافة العظمية وزيادة احتمالية الإصابة بهشاشة العظام، خصوصًا عند النساء بعد سن اليأس. كما أنه يوازن مستويات فيتامين "د" في الجسم، وهو عنصر آخر مهم لصحة العظام.

تنظيم مستوى السكر في الدم

يساعد المغنيسيوم على تحسين حساسية الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم. تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. كما أن تناوله بكمية كافية يساهم في التحكم في مستوى السكر لدى مرضى السكري، ويقلل من المضاعفات المرتبطة بالمرض مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية.

تقليل التوتر وتحسين المزاج

من أبرز فوائد المغنيسيوم دوره في الصحة النفسية. فهو يشارك في إنتاج النواقل العصبية مثل "السيروتونين"، المعروف بهرمون السعادة. نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى زيادة القلق، العصبية، والأرق. لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية أو صعوبات في النوم بالحرص على تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم. بعض الدراسات ربطت بين انخفاض مستوياته والاكتئاب، ما يجعله عنصرًا مهمًا للحفاظ على التوازن النفسي.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يساعد المغنيسيوم على تنظيم حركة الأمعاء من خلال تأثيره المرخي للعضلات الملساء في الجهاز الهضمي. لهذا السبب يُستخدم في بعض المكملات لعلاج الإمساك المزمن. كما أنه يساهم في إنتاج الأنزيمات الهضمية التي تحلل الطعام، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

تقليل الالتهابات في الجسم

أثبتت الدراسات أن المغنيسيوم يملك خصائص مضادة للالتهابات، وهو ما يجعله مفيدًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري، وارتفاع ضغط الدم. كما أن الأشخاص الذين يحصلون على كميات مناسبة من المغنيسيوم يكون لديهم مستويات أقل من "CRP"، وهو بروتين يشير إلى وجود التهابات في الجسم.

صحة المرأة والهرمونات

يُعتبر المغنيسيوم مهمًا بشكل خاص للنساء، إذ يساعد على تخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية مثل التشنجات، التوتر، والصداع. كما أنه يساهم في تقليل آلام الطمث ويعمل على استرخاء العضلات. بعض الأطباء ينصحون النساء في سن اليأس بزيادة استهلاك المغنيسيوم لدوره في حماية العظام من الهشاشة.

المغنيسيوم في الاكل

مصادر المغنيسيوم الطبيعية

لحسن الحظ، يوجد المغنيسيوم في أطعمة عديدة، مما يسهل الحصول على احتياجات الجسم اليومية. من أبرز مصادره:

المكسرات مثل اللوز، الكاجو، والجوز.

البذور مثل بذور اليقطين والكتان ودوار الشمس.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير.

البقوليات كالعدس والفول والحمص.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

المأكولات البحرية مثل السلمون والماكريل.

الكمية الموصى بها يوميًا

تختلف احتياجات الجسم من المغنيسيوم حسب العمر والجنس:

النساء البالغات: بين 310 – 320 ملغ يوميًا.

الرجال البالغون: بين 400 – 420 ملغ يوميًا.

الأطفال والمراهقون: تتراوح بين 80 – 360 ملغ يوميًا.

وفي حال وجود نقص حاد، قد يوصي الطبيب بالمكملات الغذائية.

