يؤدي إلى تأخر النمو لدى الأطفال، علامات ومضاعفات نقص المغنيسيوم في الجسم

المغنيسيوم، هو معدن أساسي والذي غالبًا ما يتم تجاهله، ولكنه يلعب دورًا حاسمًا في مئات العمليات الحيوية داخل الجسم. من إنتاج الطاقة وبناء العظام إلى تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، يظل المغنيسيوم عنصرًا لا غنى عنه لصحة الإنسان.

ومع ذلك، فإن نقص هذا المعدن الحيوي، الذي قد يبدو نادرًا، يمكن أن يتسلل ببطء ويسبب مجموعة واسعة من الأعراض والمضاعفات الخطيرة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الأعراض المبكرة لنقص المغنيسيوم

في المراحل الأولى، قد يتجلى نقص المغنيسيوم في صورة أعراض خفيفة وغير محددة، مما يجعل تشخيصه صعبًا. تشمل هذه الأعراض:

تقلصات العضلات والارتعاش: غالبًا ما تكون أولى علامات الإنذار، حيث يشعر الفرد بتشنجات لا إرادية في العضلات، خاصةً في الساقين والقدمين.

الغثيان والقيء: اضطرابات الجهاز الهضمي قد تكون مؤشرًا مبكرًا لنقص المغنيسيوم.

التعب والإرهاق: شعور مستمر بالضعف وقلة الطاقة دون سبب واضح.

فقدان الشهية: انخفاض الرغبة في تناول الطعام وفقدان الوزن غير المبرر.

الضعف العام: شعور بالوهن وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة.

الأعراض المتقدمة لنقص المغنيسيوم

مع استمرار نقص المغنيسيوم، تبدأ الأعراض في التفاقم وتظهر مضاعفات أكثر خطورة:

نقص كالسيوم الدم ونقص بوتاسيوم الدم: يؤدي نقص المغنيسيوم إلى خلل في توازن المعادن الأخرى، مما يسبب انخفاض مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم في الدم.

اضطرابات القلب والأوعية الدموية: عدم انتظام ضربات القلب، الرجفان الأذيني، وعدم انتظام ضربات القلب البطيني، ونقص تروية القلب.

فرط نشاط الغدة جار الدرقية: زيادة إفراز هرمون الغدة جار الدرقية، مما يؤدي إلى مشاكل في العظام والكلى.

تشنجات عضلية حادة: تشنجات مؤلمة وشديدة في العضلات، خاصةً في الظهر والساقين.

تغيرات في وظائف الدماغ: تشمل الخرف، الذهان، الاكتئاب، والنوبات الصرعية في الحالات الشديدة.

ضعف العضلات: يزداد ضعف العضلات مع تقدم الحالة، مما يؤثر على القدرة على الحركة والقيام بالأنشطة اليومية.

اضطرابات في الجهاز العصبي: تنميل، وخز، وتشنجات في الأطراف.

المضاعفات نقص المغنيسيوم بالجسم

إذا تُرك نقص المغنيسيوم دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومزمنة:

هشاشة العظام والكسور: يؤثر نقص المغنيسيوم على كثافة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، خاصةً لدى كبار السن.

تأثيرات سلبية على وظائف الأعصاب والعضلات: ضعف مزمن في العضلات، اضطرابات في وظائف الأعصاب، وتشنجات مستمرة.

اضطرابات الجهاز الهضمي: مشاكل مزمنة في الهضم، الإمساك، والإسهال.

عدم انتظام ضربات القلب المميت: في الحالات الشديدة، قد يؤدي نقص المغنيسيوم إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب، قد تكون قاتلة.

تكلس الغضاريف: تراكم الكالسيوم في الغضاريف، مما يؤدي إلى مشاكل في المفاصل

تأخر نمو العظام لدى الأطفال: قد يؤثر نقص المغنيسيوم على نمو العظام الطبيعي لدى الأطفال والمراهقين.

الأسباب الشائعة لنقص المغنيسيوم

نظام غذائي فقير بالمغنيسيوم: الاعتماد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، وتجنب الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.

اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل مرض كرون، مرض الاضطرابات الهضمية، والتهاب الأمعاء الإقليمي، التي تعيق امتصاص المغنيسيوم.

داء السكري من النوع 2: يزيد من إفراز المغنيسيوم في البول.

تعاطي الكحول المزمن: يقلل من امتصاص المغنيسيوم ويزيد من إفرازه.

بعض الأدوية: مثل مدرات البول، مثبطات مضخة البروتون، وبعض المضادات الحيوية.

التقدم في العمر: يقل امتصاص المغنيسيوم مع التقدم في العمر.

فرط نشاط الغدة الدرقية: يزيد من إفراز المغنيسيوم.

كيف نحافظ على مستويات المغنيسيوم الصحية؟

نظام غذائي متوازن: تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضروات الورقية الداكنة، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة، والبقوليات.

أمثلة للأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، وكمية المغنيسيوم التي تحتوي عليها لكل وجبة:

بذور اليقطين: 156 مجم

بذور الشيا: 111 جم

اللوز: 80 مجم

السبانخ: 78 مجم

الكاجو: 74 مجم

الفول السوداني: 63 مجم

حليب الصويا: 61 مجم

الفاصوليا السوداء" 60 مجم

فول الصويا: 50 مجم

زبدة الفول السوداني: 49 مجم

البطاطس المخبوزة بقشرها: 43 مجم

الأرز البني: 42 مجم

الزبادي العادي قليل الدسم: 42 مجم

المكملات الغذائية: استشارة الطبيب قبل تناول مكملات المغنيسيوم لتحديد الجرعة المناسبة.

علاج الأمراض المزمنة: السيطرة على الأمراض التي تؤثر على امتصاص المغنيسيوم، مثل داء السكري واضطرابات الجهاز الهضمي.

تجنب الإفراط في تناول الكحول: الحد من استهلاك الكحول للحفاظ على مستويات المغنيسيوم الصحية.

مراقبة الأعراض: الانتباه إلى أي أعراض مبكرة لنقص المغنيسيوم واستشارة الطبيب في حالة ظهورها.

نقص المغنيسيوم ليس مجرد مشكلة صحية بسيطة، بل هو تهديد خفي يمكن أن يؤثر على جودة حياة الشخص. من خلال تبني نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن، يمكنك الحفاظ على مستويات المغنيسيوم الصحية والوقاية من المضاعفات الخطيرة.

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