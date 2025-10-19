أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حوار كيت بلانشيت الأبرز، فعاليات اليوم الأحد في مهرجان الجونة السينمائي

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان.

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

قالت وسائل إعلام أمريكية: إن حطاما فضائيا أو نيزكا صغيرا أصاب طائرة تقل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أثناء رحلة من دنفر إلى لوس أنجلوس.

اليوم، ختام زيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير

حددت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد كآخر موعد لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير على أن يتم إغلاق القاعة بصورة نهائية اعتبارا من بعد غد الإثنين، حيث سيتم عرض المجموعة الأثرية بشكل كامل لأول مرة في قاعتين بالمتحف المصري الكبير.

السياحة والآثار توضح حقيقة التقدم ببلاغ ضد أحد الصحفيين

أعلنت وزارة السياحة والآثار حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزير السياحة والآثار بالتقدّم ببلاغ للنيابة العامة ضد أحد الصحفيين

بوساطة تركية قطرية، اتفاق لوقف النار بين باكستان وأفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار، بعد محادثات بوساطة تركيا وقطر في الدوحة.

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

أكدت الفنانة منة شلبي أنها محظوظة فنيًا وأن أول أدوارها الكبيرة على صعيد الدراما كان في مسلسل "أين قلبي" مع القديرة يسرا والمخرج مجدي أبو عميرة.

اليوم، انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في ثاني جلساته

يشهد اليوم الأحد مجلس الشيوخ، تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية، وتشكيل هيئات مكاتبها للفصل التشريعي الثاني.

أجملها هاتريك ميسي، إنتر ميامي يكتسح ناشفيل بخماسية في الدوري الأمريكي (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز عريض على حساب مضيفه ناشفيل بخمسة أهداف مقابل هدفين فجر اليوم الأحد في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

2500 مدينة تشتعل، 7 ملايين أمريكي يشاركون في تظاهرات "لا للملوك" المناهضة لترامب

شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث.

اليوم، تشييع جثمان معاون مباحث الإسماعيلية بعد وفاته في حادث أثناء توجهه لعمله

خيم الحزن على مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب وفاة النقيب يوسف محمد الحسيني، معاون مباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، وأحد أبناء المدينة، في حادث مروري مأساوي وقع صباح أمس بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي أثناء توجهه إلى عمله.

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

ارتفاع أسعار الخضراوات الورقية من الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير والكرفس، أكدتها آخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ بعد تطبيق قرار رفع سعر السولار والبنزين يوم الجمعة 17 أكتوبر.

ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار

أكد الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تجربته في تقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل لم تكن متفقًا عليها مسبقًا مع الرئيس.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة ليفربول ومان يونايتد

يقام اليوم الأحد عدد كبير من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والدوري الفرنسي والدوري الألماني وغيرها.

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اليوم، "القضاء الإداري" تبدأ الفصل في الطعون الانتخابية لمرشحي مجلس النواب

تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد في الطعون الانتخابية التي تقدم بها عدد ممن تقدموا بأوراق ترشحهم على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأحد، عقب الفوز على فريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

سعر الخضار اليوم في الأسواق، ارتفاع 6 أصناف منها الليمون والبصل ومفاجأة عن الطماطم

سجلت أسعار الحضروات اليوم الأحد في أسواق التجزئة، تباينًا ملحوظًا، مع ارتفاع عدد من الأصناف الرئيسية عقب إقرار الحكومة تطبيق رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

انخفاض بالصعيد والقاهرة تسجل 30، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الأحد في أسواق التجزئة، ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك عقب إقرار الحكومة تطبيق رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

هل سرطان الثدي يحرم الفتيات من الإنجاب؟ الصحة تجيب وتكشف متى يتم تجميد البويضات

قالت الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر لجنة صحة المرأة بوزارة الصحة وأستاذ الأورام بجامعة حلوان، إن أكثر ما يقلق الفتيات الصغيرات عند الحديث عن سرطان الثدي هو تأثير المرض على القدرة على الإنجاب.

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

سجلت أسعار الجبن الأبيض تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد في الأسواق، إذ واصلت أسعار الجبنة الرومي والأبيض والشيدر والإسطنبولي الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بينما انخفضت أسعار الجبن الفلمنك والثلاجة والجودا، في المحال التجارية، وذلك عقب تطبيق قرار رفع سعر الوقود يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

بعد الجبن النباتي، تحذير شديد من معهد التغذية من الكاتشب والزبادي والكورن فليكس

أكد المعهد القومي للتغذية أن السكر يعد مصدر مهم للطاقة التي يحتاجها الجسم، إذ تعتمد عليه جميع الخلايا بدءا من خلايا المخ وحتى عضلات الجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.