الجبن النباتي، تحذير شديد من معهد التغذية من الكاتشب والزبادي والكورن فليكس

أكد المعهد القومي للتغذية أن السكر يعد مصدر مهم للطاقة التي يحتاجها الجسم، إذ تعتمد عليه جميع الخلايا بدءا من خلايا المخ وحتى عضلات الجسم.

الانتباه إلى كمية السكر وطريقة دخوله إلى الجسم

وشدد المعهد القومي للتغذية على أهمية الانتباه إلى كمية السكر وطريقة دخوله إلى الجسم، نظرا لتأثيره المباشر على الصحة العامة.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن السكر لا يأتي فقط من الحلويات والمشروبات الغازية، بل يختبئ في العديد من الأطعمة غير المتوقعة مثل الكاتشب، لبن الأطفال المنكه، الزبادي بالنكهات، الكورن فليكس، صلصة الطماطم، بعض أنواع الشوربة الجاهزة، والصلصات المختلفة.

وأشار معهد التغذية إلى أن بعض المنتجات تحتوي على مشروب الذرة عالي الفركتوز، أو الجلوكوز والسكروز، وهي أنواع من السكريات قد تضر بالصحة عند تناولها بكثرة، لذلك يجب قراءة الملصقات الغذائية بعناية والتعرف على مكونات أي منتج قبل استهلاكه.

الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى زيادة الوزن

أكد على أن الاعتدال والتوازن هما الأساس، فالسكر مهم للطاقة، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وارتفاع سكر الدم، ومشكلات صحية أخرى.

كان قد حذر المعهد القومي للتغذية من الإقبال المتزايد على تناول ما يعرف بـ"الجبن النباتي"، الذي يباع بأسعار زهيدة وتملأ عبواته أرفف السوبرماركت، مؤكدًا أنه لا يحتوي على الجبن الطبيعي، بل يصنع في الغالب من دهون نباتية مهدرجة تعد من أخطر أنواع الدهون على صحة الإنسان.



رفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم



وأوضح المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية للمعهد بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه الدهون تؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتراكم الدهون في منطقة البطن، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وتصلب الشرايين.

كما تحتوي بعض الأنواع على مثبتات لون وطعم قد تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان، إلى جانب أملاح الفوسفات التي تجهد الكلى، ونسبة الصوديوم العالية التي تسبب العطش واحتباس السوائل داخل الجسم.

وأكد المعهد:“يجب الابتعاد تمامًا عن أي عبوة مدون عليها نباتي الدهن، فهذه المنتجات ليست خيارًا صحيًا بأي حال من الأحوال.”

وأوصى معهد التغذية باختيار الجبن القريش كبديل صحي وآمن، نظرًا لكونها غنية بالبروتين، قليلة الملح، وخالية من الإضافات الصناعية، مشيرا إلى أنه يمكن تناولها بطريقة لذيذة مع رشة زعتر وزيت زيتون أو مع شرائح الطماطم الطازجة.

