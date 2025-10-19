2500 مدينة تشتعل، 7 ملايين أمريكي يشاركون في تظاهرات "لا للملوك" المناهضة لترامب

شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث.



ومع اقتراب الإغلاق الحكومي من أسبوعه الثالث، انضم ملايين المتظاهرين إلى الاحتجاجات في أكثر من 2500 مدينة وبلدة في جميع الولايات الخمسين، وانضمت إليها عدة مدن عالمية، للتصدي لما وصفه المنظمون بـ"استيلاء ترامب الاستبدادي على السلطة".

في يونيو، شارك أكثر من 5 ملايين شخص في احتجاجات "لا للملوك" الأولى.

وقال عزرا ليفين، أحد مؤسسي منظمة "إنديفايسبل" وأحد المنظمين: "لا يوجد تهديد أعظم للنظام الاستبدادي من قوة الشعب الوطنية".

وقبل مسيرات هذا الأسبوع، أصر الرئيس ترامب على أنه "ليس ملكا"، بينما وصف مسؤولو الإدارة والجمهوريون في الكونغرس المظاهرات، بأنها دون أي أساس، وبأنها "مسيرات كراهية أمريكا"، وألقوا باللوم على حركة "أنتيفا" (حركة مناهضة للفاشية) في وقوفها وراء الاحتجاجات، في وقت يقود المظاهرات تحالف من جماعات الحقوق المدنية والدفاع عن حقوق الإنسان.

وسعى العديد من الشخصيات في إدارة ترامب إلى التقليل من حجم الاحتجاجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.