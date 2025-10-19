الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض بالصعيد والقاهرة تسجل 30، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أجواء حارة لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

الأرصاد: طقس الجمعة يشهد اضطرابات تؤثر على الملاحة بخليج السويس

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة  في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

أجواء حارة لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

حالة الطقس غدا، سحب منخفضة واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا

دراما الخريف، ارتفاع جديد بدرجات وأسوان تسجل 40، رياح بهذه المناطق وسحب تغطي السماء، وتحذير من ارتفاع مقلق في الأمواج

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية