منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

أكدت الفنانة منة شلبي أنها محظوظة فنيًا وأن أول أدوارها الكبيرة على صعيد الدراما كان في مسلسل "أين قلبي" مع القديرة يسرا والمخرج مجدي أبو عميرة.



وقالت منة شلبي خلال برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”: "كنت محظوظة أوي، أول مسلسل كبير عملته كان مع يسرا، وكنت بعمل فيه دور توحة".

وأضافت موقفًا طريفًا من تلك الفترة: "كنت بصور فيلم هندي مع أحمد آدم، وعيال صغيرة مشيوا ورايا وقالوا لي: توحة الشردوحة".

وأوضحت أن التفاعل الشعبي مع شخصيتها منحها طاقة إيجابية كبيرة.

منة شلبي: "أنا هاوية بأجر محترف"

وفسرت منة شلبي عبارة قالتها في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أهمية أن تظل هاوية في حب العمل والإبداع حتى مع حصولها على أجر محترف.



وقالت: "لازم أظل هاوية علشان أبدع، وفي نفس الوقت آخد أجر المحترف، لكن من المهم ألا يؤثر الأجر على طريقة تفكيري أو يزغلل عيني".

وأضافت أنها ترفض أدوار البطلة المصنوعة التي تُصوّر على أنها "أجمل واحدة ومثالية" لأن الدور يجب أن يكون صادقًا وواقعيًا.

التسامح قوة مكتسبة من والدتها

كشفت منة شلبي عن فلسفتها في التعامل مع الآخرين، قائلة: "لا أحكم على أحد إلا من آذاني، لأنني شخصية غير مؤذية بطبعي".

وأوضحت أن التسامح جزء من سلامها النفسي: "بسامح من أذاني، لأن عدم السماح يعني أنهم يظلوا في تفكيري ويعطلوني".



وأكدت أن هذه القدرة على التسامح ورثتها عن والدتها، مشيرة إلى أن النجاح يجلب معه أحيانًا من يحاول إلحاق الضرر، وهؤلاء بالنسبة لها "مثيرون للشفقة".

رؤية منة شلبي للنجاح والفن

أوضحت منة شلبي أن النجاح في الفن لا يكون دائمًا نتيجة اجتهاد وحسب، بل نجاحه أحيانًا بالصدفة والتوفيق من الله، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لإيصال المشاهدين للشخصيات بصدق وإحساس حقيقي.

