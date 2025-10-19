الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

منة شلبي، فيتو
منة شلبي، فيتو

أكدت الفنانة منة شلبي أنها محظوظة فنيًا وأن أول أدوارها الكبيرة على صعيد الدراما كان في مسلسل "أين قلبي" مع القديرة يسرا والمخرج مجدي أبو عميرة.


وقالت منة شلبي خلال برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”: "كنت محظوظة أوي، أول مسلسل كبير عملته كان مع يسرا، وكنت بعمل فيه دور توحة". 

وأضافت موقفًا طريفًا من تلك الفترة: "كنت بصور فيلم هندي مع أحمد آدم، وعيال صغيرة مشيوا ورايا وقالوا لي: توحة الشردوحة".

 وأوضحت أن التفاعل الشعبي مع شخصيتها منحها طاقة إيجابية كبيرة.

منة شلبي: "أنا هاوية بأجر محترف"

وفسرت منة شلبي عبارة قالتها في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أهمية أن تظل هاوية في حب العمل والإبداع حتى مع حصولها على أجر محترف.


وقالت: "لازم أظل هاوية علشان أبدع، وفي نفس الوقت آخد أجر المحترف، لكن من المهم ألا يؤثر الأجر على طريقة تفكيري أو يزغلل عيني".

 وأضافت أنها ترفض أدوار البطلة المصنوعة التي تُصوّر على أنها "أجمل واحدة ومثالية" لأن الدور يجب أن يكون صادقًا وواقعيًا.

التسامح قوة مكتسبة من والدتها

كشفت منة شلبي عن فلسفتها في التعامل مع الآخرين، قائلة: "لا أحكم على أحد إلا من آذاني، لأنني شخصية غير مؤذية بطبعي".

 وأوضحت أن التسامح جزء من سلامها النفسي: "بسامح من أذاني، لأن عدم السماح يعني أنهم يظلوا في تفكيري ويعطلوني".


وأكدت أن هذه القدرة على التسامح ورثتها عن والدتها، مشيرة إلى أن النجاح يجلب معه أحيانًا من يحاول إلحاق الضرر، وهؤلاء بالنسبة لها "مثيرون للشفقة".

رؤية منة شلبي للنجاح والفن

أوضحت منة شلبي أن النجاح في الفن لا يكون دائمًا نتيجة اجتهاد وحسب، بل نجاحه أحيانًا بالصدفة والتوفيق من الله، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لإيصال المشاهدين للشخصيات بصدق وإحساس حقيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منة شلبي الفنانة منة شلبي والدة منة شلبي لميس الحديدي برنامج الصورة

مواد متعلقة

منة شلبي تكشف أبرز النقاط الفارقة بمشوارها الفني

منة شلبي بعد تكريمها بمهرجان الجونة: "اتجوزت شغلي وكل دور عملته بعتبره ابني"

منة شلبي خلال ندوة تكريمها بمهرجان الجونة: إحساسي هو بوصلتي في اختيار الأدوار.. ولو عندي لحظة غرور هتكون بسبب عملي مع يوسف شاهين (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية