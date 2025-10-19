مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة ليفربول ومان يونايتد

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الأحد عدد كبير من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والدوري الفرنسي والدوري الألماني وغيرها.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

زد × بتروجت - 5 مساء | أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش - 8 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

نادي نسينجيزيني × سيمبا - 4 عصرا

كولومب × مولودية الجزائر - 4 عصرا

سانت إيلوا × أورلاندو بايرتس - 4 عصرا

ريمو ستارز × صنداونز - 6 مساء

حوريا كوناكري × الجيش الملكي - 7 مساء

فايبرز × باور ديناموز - 7 مساء

إف سي نواذيبو × ستاد مالي - 10 مساء

مباريات اليوم في الكونفدرالية

نيروبي يونايتد × النجم الساحلي - 3 عصرا

فلامبو دو سنتر × سينجيدا بلاك ستارز - 4 عصرا

فروفياريو دي مابوتو × أوتوهو أويو - 4 عصرا

أشانتي كوتوكو × الوداد البيضاوي - 6 مساء

هافيا كوناكري × شباب بلوزداد - 7 مساء

القوات المسلحة × دجولبيا - 7 مساء

أكاديمية أمادو ديالو × اتحاد العاصمة - 7 مساء

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

توتنهام × أستون فيلا - 4 عصرا | بي إن سبورت 1

ليفربول × مانشستر يونايتد - 6:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إلتشي × أتلتيك بلباو - 3 عصرا | بي إن سبورت 3

سيلتا فيجو × ريال سوسيداد - 5:15 مساء | بي إن سبورت 3

ليفانتي × رايو فابيكانو - 7:30 مساء | بي إن سبورت 3

خيتافي × ريال مدريد - 10 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كومو × يوفنتوس - 1:30 ظهرا

جنوى × بارما - 4 عصرا

كالياري × بولونيا - 4 عصرا

أتالانتا × لاتسيو - 7 مساء

ميلان × فيورنتينا - 9:45 مساء

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لانس × نادي باريس - 4 عصرا | بي إن سبورت 4

لوريان × بريست - 6:15 مساء | بي إن سبورت 4

تولوز × ميتز - 6:15 مساء | بي إن سبورت 6

رين × أوكسير - 6:15 مساء | بي إن سبورت 5

نانت × ليل - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الخليج × الرياض - 5:45 مساء | ثمانية 1

التعاون × ضمك - 6:10 مساء | ثمانية 1

نادي نيوم × القادسية - 9 مساء | ثمانية 1

