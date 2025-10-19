اليوم، "القضاء الإداري" تبدأ الفصل في الطعون الانتخابية لمرشحي مجلس النواب

تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد في الطعون الانتخابية التي تقدم بها عدد ممن تقدموا بأوراق ترشحهم على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

وترسل المحكمة نتائج الفصل التي تستمر لمدة 3 أيام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 23 أكتوبر الجارى، ويبدأ معها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى التى تجرى بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتلقت محكمة القضاء الإداري على مدار ٣ أيام 40 طعنا على مستوى جميع محافظات مصر، من بينها القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون قبل المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

