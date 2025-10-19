تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قفزة في سعر طن اليوريا والنترات العادي

وقفزت أسعار طن اليوريا العادي والنترات العادي نحو 10 آلاف جنيه في أقل من يوم، في ظل أزمة طاحنة تضرب الأسواق بسبب السوق السوداء، إضافة إلى تأثر سعر السماد بقرار رفع أسعار السولار والبنزين التي أقرته الحكومة بدءً من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 22 ألف جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 750 جنيهًا عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و24 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 19500 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 9760 جنيها عن سعره السابق.

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14 ألف جنيه، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 67 جنيها عن سعره السابق.

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 23500 جنيه للطن، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 21 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 20 ألف جنيه للطن، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 10026 جنيه عن سعره السابق.

