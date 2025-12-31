سيراميكا يحقق أول فوز له في كأس عاصمة مصر على حساب فاركو

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر أكثر من فرصة محققة، فيما اعتمد فريق فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 25، خطف فريق سيراميكا هدف التقدم الأول في شباك فاركو، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت عند عمرو السولية الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بزميله عمرو قلاوة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق سيراميكا كليوباترا رغم محاولات فاركو العودة للمباراة، حيث اعتمد فريق سيراميكا على الدفاع والهجمات المرتدة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، بسبب اعتراضه على الحكم.

وفي الدقيقة 83، خطف سيراميكا الهدف الثاني عن طريق أيمن موكا، بعد تسديدة قوية من إسلام عيسى اصطدمت في العارضة وارتدت ليتابعها موكا في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز فاركو هدفه الوحيد عن طريق فتحي محمد، لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثنائية مقابل هدف.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - إسلام عيسى.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد رضا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد طارق - أحمد هاني - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد - خالد عبد الفتاح - أيمن موكا - محمد عادل - كريم الدبيس - محمد المغربي

مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

بتلك النتيجة يحصد سيراميكا حامل اللقب وصاحب الأرض أول 3 نقاط في النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فاركو عند 9 نقاط بعدما حقق الفوز في المباريات الثلاث السابقة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط

إنبي - 6 نقاط

طلائع الجيش - 4 نقاط

المقاولون العرب - 4 نقاط

سيراميكا كليوباترا - 3 نقاط

غزل المحلة - 3 نقاط

الأهلي - 3 نقاط

