ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار

أكد الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تجربته في تقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل لم تكن متفقًا عليها مسبقًا مع الرئيس.

وأضاف: "التقيت بعدد من المسئولين بحكم ظروف معينة من اللي بيقودوا البلد، وأقسم بالله العظيم الناس دي بتحب البلد بجد وعايزة تخدمها بإخلاص. فالشعب لازم يثق في قيادته السياسية، الرئيس السيسي والفريق اللي حواليه ناس محترمة ومخلصة، والرئيس مبيهزرش".

مفاجأة أداء ياسر جلال بمسلسل الاختيار

وأوضح جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن الرئيس السيسي لم يكن يعلم بأنه سيؤدي دوره في المسلسل".

وتابع: "الرئيس لم يكن يعلم أنني سأمثل شخصيته، ولا هو اختارني، تامر مرسي صور أول يومين أو ثلاثة أيام على حسابه، وبعد التنفيذ والمونتاج تفاجأ الرئيس بأدائي للشخصية، ولم يكن متوقعًا أن أصل لهذه المرحلة من الأداء والحمد لله، وأنا فخور بما قدمت".

توجيهات الرئيس ونصيحة بالاحترام

وأشار ياسر جلال إلى أن الرئيس السيسي نصحه بالتعامل مع شخصية الدكتور محمد مرسي بالاحترام والدقة: "الرئيس أوصاني أن أتعامل مع شخصية الدكتور محمد مرسي بكل احترام، وأن أحرص على الدقة والصدق في الأداء، خاصة في بعض المشاهد الحرجة من مسلسل الاختيار وقال لي أنا كان علاقتي بالدكتور محمد مرسي الله يرحمه جيدة".

وشدد الفنان على أن نجاح المسلسل كان نتيجة جهود الفريق بالكامل: "المسئولون عن المسلسل هم الذين يكملون العمل، والمخرج بيتر ميمي وفريق المتحدة بذلوا مجهودًا كبيرًا. الرئيس ليس له علاقة مباشرة بالمسلسل، فهو مشغول بإدارة شئون الدولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.