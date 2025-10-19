السياحة والآثار توضح حقيقة التقدم ببلاغ ضد أحد الصحفيين

أعلنت وزارة السياحة والآثار حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزير السياحة والآثار بالتقدّم ببلاغ للنيابة العامة ضد أحد الصحفيين.

حقيقة التقدم ببلاغ ضد أحد الصحفيين

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها وعارية تمامًا من الصحة، ولم يتخذ الوزير أو الوزارة أي إجراءات قانونية ضد أي صحفي.



وحرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على إجراء اتصال هاتفي مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعرب خلاله عن استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مؤكدًا احترامه الكامل لكافة المؤسسات الصحفية وجميع الصحفيين، مع احتفاظه بحقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة.

وأكدت الوزارة احترامها الكامل لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة باستخدام الأساليب الصحفية اللائقة وفي حدود الاحترام المتبادل والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

ودعت وزارة السياحة والآثار الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة.



