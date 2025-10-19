توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن الأبيض تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد في الأسواق، إذ واصلت أسعار الجبنة الرومي والأبيض والشيدر والإسطنبولي الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بينما انخفضت أسعار الجبن الفلمنك والثلاجة والجودا، في المحال التجارية، وذلك عقب تطبيق قرار رفع سعر الوقود يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لآخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 10 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 142 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 110 جنيهات إلى 190 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 15 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 407 جنيهات للكيلو، فيما تراوحت سعر كيلو الجبن الجودا بين 275 إلى 600 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 10 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 525 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 426 جنيها إلى 655 جنيها.

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 287 جنيها للكيلو، بارتفاع 9.5 جنيه عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 325 جنيها.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بجنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 141 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 110 جنيهات إلى 170 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي ارتفاعًا يقدر بجنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 164 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 112 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 7 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 395 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 300 جنيه إلى 538 جنيهًا.

