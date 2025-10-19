هل سرطان الثدي يحرم الفتيات من الإنجاب؟ الصحة تجيب وتكشف متى يتم تجميد البويضات

قالت الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر لجنة صحة المرأة بوزارة الصحة وأستاذ الأورام بجامعة حلوان، إن أكثر ما يقلق الفتيات الصغيرات عند الحديث عن سرطان الثدي هو تأثير المرض على القدرة على الإنجاب.

هل سرطان الثدي يحرم الفتيات من الإنجاب؟

وأكدت في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن سرطان الثدي لا يؤثر سلبا على الحمل أو الإنجاب، خاصة إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، مشيرة إلى أن ذلك يختلف حسب عمر المريضة ومرحلة اكتشاف الورم.

وأضافت الدكتورة نيرفانا أنه في بعض الحالات ينصح الطبيب بتجميد البويضات قبل بدء العلاج، أو استخدام أدوية وحقن معينة للحفاظ على التبويض أثناء فترة العلاج.

وشددت على أن الاكتشاف المبكر للورم يتيح للطبيبة والفريق المعالج فرصة الحفاظ على وظيفة المبيض وتمكين المرأة من عيش حياة طبيعية بعد التعافي، مؤكدة أهمية الفحص الدوري والتوعية بصحة المرأة لضمان التشخيص في الوقت المناسب.

وتوضح الإحصائيات العالمية أن واحدة من كل ثماني نساء قد تصاب بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتها، لكن نسبة الشفاء قد تتجاوز ٩٠٪ إذا تم اكتشافه مبكرًا، لذلك تأتي أهمية الفحص الذاتي والفحص الدوري بالأشعة، باعتبارهما خط الدفاع الأول ضد المرض.

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض سرطان الثدي تشمل ظهور كتلة أو تغير في شكل أو حجم الثدي، إفرازات غير طبيعية من الحلمة، أو تغيرات في الجلد المحيط بها.

وتنصح وزارة الصحة السيدات بأهمية الفحص الذاتي شهريًا، ومراجعة الطبيب فور ملاحظة أي تغير غير طبيعي في الثدي.

