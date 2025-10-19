الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل سرطان الثدي يحرم الفتيات من الإنجاب؟ الصحة تجيب وتكشف متى يتم تجميد البويضات

سرطان الثدي، فيتو
سرطان الثدي، فيتو

قالت الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر لجنة صحة المرأة بوزارة الصحة وأستاذ الأورام بجامعة حلوان، إن أكثر ما يقلق الفتيات الصغيرات عند الحديث عن سرطان الثدي هو تأثير المرض على القدرة على الإنجاب.

هل سرطان الثدي يحرم الفتيات من الإنجاب؟ 

وأكدت في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن سرطان الثدي لا يؤثر سلبا على الحمل أو الإنجاب، خاصة إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، مشيرة إلى أن ذلك يختلف حسب عمر المريضة ومرحلة اكتشاف الورم.

وأضافت الدكتورة نيرفانا أنه في بعض الحالات ينصح الطبيب بتجميد البويضات قبل بدء العلاج، أو استخدام أدوية وحقن معينة للحفاظ على التبويض أثناء فترة العلاج.

"كوب" المزاج فيه سرطان قاتل، استشارى تغذية علاجية يحذر من الشاي المغلي

فى الشهر الوردي، أعراض سرطان الثدي وأسباب الإصابة به

وشددت على أن الاكتشاف المبكر للورم يتيح للطبيبة والفريق المعالج فرصة الحفاظ على وظيفة المبيض وتمكين المرأة من عيش حياة طبيعية بعد التعافي، مؤكدة أهمية الفحص الدوري والتوعية بصحة المرأة لضمان التشخيص في الوقت المناسب.

وتوضح الإحصائيات العالمية أن واحدة من كل ثماني نساء قد تصاب بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتها، لكن نسبة الشفاء قد تتجاوز  ٩٠٪ إذا تم اكتشافه مبكرًا، لذلك تأتي أهمية الفحص الذاتي والفحص الدوري بالأشعة، باعتبارهما خط الدفاع الأول ضد المرض.

 

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض سرطان الثدي تشمل ظهور كتلة أو تغير في شكل أو حجم الثدي، إفرازات غير طبيعية من الحلمة، أو تغيرات في الجلد المحيط بها.

وتنصح وزارة الصحة السيدات بأهمية الفحص الذاتي شهريًا، ومراجعة الطبيب فور ملاحظة أي تغير غير طبيعي في الثدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تجميد البويضات جامعة حلوان سرطان الثدي وزارة الصحة صحة المرأة بجامعة حلوان

مواد متعلقة

هيئة الدواء تسحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق

نائب وزير الصحة يوجه بالتحقيق في واقعة رصدها خلال جولة مفاجئة بمستشفى المنيرة

نائب وزير الصحة تستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون في مجالات تنمية الأسرة

وزير الصحة: 25% من سكان العالم مهددون بفجوة في المهارات

الصحة: نجاح طبي بالشيخ زايد التخصصي في استئصال ورم ضخم بالغدة الكظرية

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من قطرات أنف مستخدمة في علاج البرد والإنفلونزا

الصحة: توزيع 2152 مولد أكسجين على مرضى التليف الرئوي بنظام العلاج المنزلي

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر لعلاج الضعف الجنسي لعدم مطابقتها للمواصفات

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية