أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
أمم أفريقيا، تقدم منتخب الجزائر على نظيره غينيا الاستوائية، بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في مباراة تحصيل حاصل بالجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

سيطر منتخب الجزائر على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبيه في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 13، استلم فارس شعيبي لاعب منتخب الجزائر تمريرة على حدود منطقة الجزاء، لكنه أخطأ في التسديد وارتفعت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19، تقدم منتخب الجزائر بالهدف الأول عن طريق زين الدين بلعيد، بعد كرة عرضية قابلها برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 25، أحرز فارس شايبي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، بعد مهارة فردية مميزة ومراوغة أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة رائعة لم يتمكن الحارس الغيني خيسوس أونو من التصدي لها.

وفي الدقيقة 32، أكمل منتخب الجزائر الثلاثية بعدما ارتقى إبراهيم مازا عاليًا لتسديد كرة عرضية برأسه من موقع صعب وأسكن الكرة سقف الشباك، لينتهي الشوط بتقدم الجزائر بثلاثية نظيفة.

ويتواجد منتخبا الجزائر وغينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا، بجانب السودان وبوركينا فاسو.

 

تشكيل الجزائر ضد غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

وشهد تشكيل الجزائر تواجد القائد رياض محرز على دكة البدلاء حيث جاء التشكيل كالتالي:

الصورة

 

مباراة تحصيل حاصل بين الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا 2025

وحسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ16 من المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية أمام السودان وبوركينا فاسو.

بينما ودع منتخب غينيا الاستوائية منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد خسارته أمام بوركينا فاسو والسودان في الجولتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتنطلق مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

جدير بالذكر أن السودان يلتقي بوركينا فاسو في نفس توقيت مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية لتحديد صاحب الوصافة في المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا بعدما ضمن الثنائي التأهل رفقة الجزائر متصدر المجموعة.

