أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

بنظرة تملاؤها الحزن ووجه عابس تجلس أم أحمد بائعة الجرجير في مكانها المعتاد في السوق، وعلى عكس المعتاد اختفت ضحكات أم أحمد ونكاتها وهي تنادي على بضاعتها، التي تحملها على رأسها متنقلة من قريتها من محافظة الشرقية إلى أحد الأسواق الشعبية بالقاهرة.

«مالك يا أم أحمد شايلة طاجن ستك ليه؟!»

زبائن أم أحمد من السيدات اللاتي لم يستطعن أبدًا رؤيتها بهذا الشكل، ودار الحديث بينهن عن سبب هذا الحزن، بسؤال «مالك يا أم أحمد شايلة طاجن ستك ليه؟!»، ومع ردها لم تستغرب السيدات المجتمعات حولها من شكواها، لأنها شكوى عامة لكن الجميع يئن في صمت.

أسعار الشبت والبقدونس والكرفس والجرجير

توابع الصدمة من رفع أسعار السولار

مشكلة أم أحمد تتلخص في توابع صدمتها بشأن رفع أسعار السولار، التي معها زاد سعر أجرة التروسيكل الذي ينقلها من محافظتها للسوق، هذه الأجرة التي لم تعد تلائم «مكسب بضاعتها» رغم أنها تتشارك هي وعدد من السيدات في هذا التروسيكل حيث ينقلهم إلى أسواق متفرقة.

أسعار الشبت والبقدونس والكرفس والجرجير

الحكومة مش بتفكر فينا ليه.. ده إحنا غلابة

ظلت تردد: «أبيع حزمة البقدونس بكام يعني علشان أعرف أدفع الأجرة، ده الرابطة 4 عيدان بـ 3.5 جنيه، والعشرة عيدان بـ 7.5 جنيه، يعني بضاعة صغيرة على قد فلوسنا ومكسبها صغير بس رضا من الله، ومقدرش أرجع للكارو تاني، علشان بطيء كنا بنسافر من قبل الفجر علشان نوصل السوق هنا الساعة 6 الصبح، لكن التروسيكل ساعة ونصف وبنكون هنا، هي الحكومة مش بتفكر فينا ليه، ده إحنا غلابة، وكنا بالعافية عايشين، طيب هنعمل إيه والدنيا غليت من حولينا».

ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير والكرفس

ارتفاع أسعار الخضراوات الورقية من الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير والكرفس، أكدتها آخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ بعد تطبيق قرار رفع سعر السولار والبنزين يوم الجمعة 17 أكتوبر؛ وهي كالآتي:

أسعار الشبت والبقدونس والكرفس والجرجير

ارتفاع أسعار الكسبرة اليوم

بلغ متوسط سعر الكسبرة رابطة عدد 100 واحدة في أسواق المحافظات نحو 290 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لرابطة الكزبرة في الأسواق نحو 150 جنيها، وسجلت رابطة كسبرة أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 400 جنيه.

ارتفاع أسعار الكرفس اليوم

بلغ متوسط سعر الكرفس رابطة عدد 100 واحدة في أسواق المحافظات نحو 391 جنيهًا، بارتفاع 44 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لرابطة الكرفس في الأسواق نحو 300 جنيه، وسجلت رابطة كرفس أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 500 جنيه.

أسعار الشبت والبقدونس والكرفس والجرجير

ارتفاع أسعار الشبت اليوم

بلغ متوسط سعر الشبت رابطة عدد 100 واحدة في أسواق المحافظات نحو 326 جنيهًا، بارتفاع 24 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لرابطة الشبت في الأسواق نحو 150 جنيها، وسجلت رابطة شبت أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 500 جنيه.

ارتفاع أسعار الكرات اليوم

بلغ متوسط سعر الكرات رابطة عدد 100 واحدة في أسواق المحافظات نحو 269 جنيهًا، بارتفاع 34 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لرابطة الكرات في الأسواق نحو 200 جنيه، وسجلت رابطة كرات أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 300 جنيه.

أسعار الشبت والبقدونس والكرفس والجرجير

ارتفاع أسعار البقدونس اليوم

بلغ متوسط سعر البقدونس رابطة عدد 100 حزمة في أسواق المحافظات نحو 360 جنيهًا، بارتفاع 64 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لرابطة البقدونس في الأسواق نحو 150 جنيها، وسجلت رابطة بقدونس أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 500 جنيه.

ارتفاع أسعار الجرجير اليوم

بلغ متوسط سعر الجرجير رابطة عدد 100 حزمة في أسواق المحافظات نحو 335 جنيهًا، بارتفاع 56 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لرابطة الجرجير في الأسواق نحو 100 جنيه، وسجلت رابطة جرجير أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 500 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.