محافظات

اليوم، تشييع جثمان معاون مباحث الإسماعيلية بعد وفاته في حادث أثناء توجهه لعمله

النقيب الراحل يوسف
النقيب الراحل يوسف محمد الحسيني، فيتو

خيم الحزن على مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب وفاة النقيب يوسف محمد الحسيني، معاون مباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، وأحد أبناء المدينة، في حادث مروري مأساوي وقع صباح أمس بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي أثناء توجهه إلى عمله.

وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق بـ أزهر الشرقية

الزقازيق تودّع نقيبها الخلوق يوسف الحسيني.. رحل في طريق الواجب

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد التوحيد بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، ليوارى جثمانه الثرى وسط حالة من الحزن العميق والأسى بين أسرته وأصدقائه وزملائه ومحبيه.

وفاة ضابط شرطة،فيتو
 مجلس إدارة نادي الشرقية ينعي الفقيد.. وزملاؤه: كان مثالًا للأخلاق والتفاني في خدمة الوطن

ونعى مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق، وجميع أعضاء المجلس، الشهيد الراحل، مقدّمين خالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد الحسيني، عضو الجمعية العمومية بالنادي، في وفاة نجل شقيقه النقيب يوسف الحسيني، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

منصات التواصل تمتلئ برسائل الوداع والثناء على أخلاق "نقيب الزقازيق"

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في الزقازيق ومختلف مدن الشرقية، موجة واسعة من الحزن، حيث تداول رواد "فيسبوك" صور الفقيد، معبّرين عن تقديرهم لأخلاقه الرفيعة ودماثة خلقه وحسن تعامله مع الجميع، مؤكدين أنه كان مثالًا للضابط الخلوق المخلص في عمله والمحب لوطنه وزملائه.

