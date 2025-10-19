الأحد 19 أكتوبر 2025
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأحد، عقب الفوز على فريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد، في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب، ليضع الفريق قدما نحو التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي وإيجل نوار 

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدى لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه. 

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

 

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له على مرمى الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء. 

وشعر محمد شريف مهاجم الأهلي بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمى الفريق البوروندي.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلي دور المجموعات من دوري الأبطال. 

 

