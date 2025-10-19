أجملها هاتريك ميسي، إنتر ميامي يكتسح ناشفيل بخماسية في الدوري الأمريكي (فيديو)
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز عريض على حساب مضيفه ناشفيل بخمسة أهداف مقابل هدفين فجر اليوم الأحد في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).
تقدم ليونيل ميسي في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ولكن دانييل ستوريدج نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق تعادل لصالح ناشفيل في الدقيقة 43.
وسجل أصحاب الأرض هدف التقدم في الدقيقة 45+6 عن طريق جاكوب شافيلبورج لينتهي الشوط الأول بتقدم ناشفيل بهدفين مقابل هدف.
ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء ثم أحرز بالتاسار رودريجيز هدف التقدم في الدقيقة 67.
وأكمل ميسي الهاتريك في الدقيقة 81 ثم صنع الهدف الخامس لصالح زميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 90+1.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد إنتر ميامي بقيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني.
ويبتعد إنتر ميامي بفارق نقطة واحدة عن فيلادلفيا يونيون بعد خسارته أمام شارلوت بهدف دون رد.
وتوقف رصيد ناشفيل عند 54 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.
