أجملها هاتريك ميسي، إنتر ميامي يكتسح ناشفيل بخماسية في الدوري الأمريكي (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز عريض على حساب مضيفه ناشفيل بخمسة أهداف مقابل هدفين فجر اليوم الأحد في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

تقدم ليونيل ميسي في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ولكن دانييل ستوريدج نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق تعادل لصالح ناشفيل في الدقيقة 43.

GO-LA-ZOOOO DE LIONEL 🤩🪄 pic.twitter.com/NbpbPhMMLf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2025



وسجل أصحاب الأرض هدف التقدم في الدقيقة 45+6 عن طريق جاكوب شافيلبورج لينتهي الشوط الأول بتقدم ناشفيل بهدفين مقابل هدف.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء ثم أحرز بالتاسار رودريجيز هدف التقدم في الدقيقة 67.

GOAL FROM HIM AGAIN!! ⚽️🔥 pic.twitter.com/JJ9aoLpPxa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2025



وأكمل ميسي الهاتريك في الدقيقة 81 ثم صنع الهدف الخامس لصالح زميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 90+1.



GOOOOL! Hat-trick del 10 🎩✨ pic.twitter.com/Ybnql8Uo8s — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إنتر ميامي بقيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني.

ويبتعد إنتر ميامي بفارق نقطة واحدة عن فيلادلفيا يونيون بعد خسارته أمام شارلوت بهدف دون رد.

وتوقف رصيد ناشفيل عند 54 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.



