الأحد 19 أكتوبر 2025
إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

قالت وسائل إعلام أمريكية إن حطاما فضائيا أو نيزكا صغيرا أصاب طائرة تقل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أثناء رحلة من دنفر إلى لوس أنجلوس.

وتصدع الزجاج الأمامي لطائرة بوينج 737 ماكس على ارتفاع 11000 متر.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورا وثقت إصابة الطيار بجروح بالإضافة إلى تضرر أجهزة التحكم في الطائرة.

ويوم الأربعاء، أرسلت طائرة بوينج تقل وزير الحرب الأمريكي إشارة استغاثة فوق المحيط الأطلسي بسبب تصدع في الزجاج الأمامي.

وكان هيجسيث في طريقه من بروكسل إلى الولايات المتحدة، لكنه اضطر إلى الهبوط اضطراريا في المملكة المتحدة.

