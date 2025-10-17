الأمن يستجوب عاطلا ارتدى نقابا وتحرش بالسيدات في مستشفى بالجيزة

تستمع أجهزة الأمن بالجيزة لأقوال شاب تم ضبطه داخل أحد المستشفيات بأبو النمرس، بعدما تبيّن ارتداؤه لنقاب وتحرشه بعدد من السيدات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد ورد بلاغ للمقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بالتحفظ على شخص يرتدي ملابس نسائية ونقاب داخل مستشفى أبو النمرس.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان أكدوا أنهم اشتبهوا في المتهم، وتبين أنه رجل يرتدي ملابس نسائية للتحرش بالسيدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واستجواب المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

