الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يستجوب عاطلا ارتدى نقابا وتحرش بالسيدات في مستشفى بالجيزة

عاطل ارتدى نقابا
عاطل ارتدى نقابا وتحرش بالسيدات في مستشفى بالجيزة،فيتو

تستمع أجهزة الأمن بالجيزة لأقوال شاب تم ضبطه داخل أحد المستشفيات بأبو النمرس، بعدما تبيّن ارتداؤه لنقاب وتحرشه بعدد من السيدات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد ورد بلاغ للمقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بالتحفظ على شخص يرتدي ملابس نسائية ونقاب داخل مستشفى أبو النمرس.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان أكدوا أنهم اشتبهوا في المتهم، وتبين أنه رجل يرتدي ملابس نسائية للتحرش بالسيدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واستجواب المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عبد الواحد السيد يحرر محضرا ضد إداري بنادي الزمالك بتهمة التشهير به

فريق بحث لتحديد مكان فتاتين بعد انتشار صورهما بوضع مخل

مدربة خيول تتهم شخصا بالتعدي عليها والسطو على جوازات سفر خيول منها حصان السقا بالجيزة

موسيقي شهير يمنع الطب البيطري من نقل تمساح بشقته إلى حديقة الحيوان

انتشال سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية وإصابة 3 أشخاص

براءة 3 شباب من تهمة الاعتداء على سيدة ببولاق لعدم كفاية الأدلة

أول تحرك أمني لضبط المتورطين في فيديو مسن الدقهلية

راكن صف ثاني، مرور القاهرة يكلبش سيارة الفنان ياسر جلال

كاميرات المراقبة كشفته، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة مسن وسحله بمدينة بدر

اعترافات الكوافير المتهم بالتحرش بسيدة داخل أسانسير بالعجوزة: ما كنتش في وعيي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن الجيزة بأبو النمرس أبو النمرس

مواد متعلقة

الطفل قاتل صديقه بالإسماعيلية يشعل الغضب، هل يعاقب القانون حدثًا ارتكب جريمة بهذه البشاعة؟

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حبس المتهم بحمل سلاح أبيض والتلفظ بعبارات خارجة في القاهرة

حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الجيزة (صور)

القبض على شاب وفتاتين أبطال فيديو الفعل الفاضح داخل "توك توك"

عبد الواحد السيد يحرر محضرا ضد إداري بنادي الزمالك بتهمة التشهير به

فريق بحث لتحديد مكان فتاتين بعد انتشار صورهما بوضع مخل

مدربة خيول تتهم شخصا بالتعدي عليها والسطو على جوازات سفر خيول منها حصان السقا بالجيزة

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

تضم مصريتين، كاف يعلن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

بلدية المحلة تواصل السقوط، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية