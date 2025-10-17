حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الجيزة (صور)

نشب حريق بسيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بطريق ميدان الرماية بالجيزة مما تسبب في شلل مروري وتعطل حركة المرور بالهرم.

وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق بمساعدة الأهالي الذين نزلوا من سياراتهم وحاولوا إطفاء النيران بطفايات سياراتهم فيما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

وتقوم الخدمات المرورية بسحب ونش السيارة المحترقة إلى قسم الشرطة لتنظيم حركة المركبات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

