موسيقي شهير يمنع الطب البيطري من نقل تمساح بشقته إلى حديقة الحيوان

رفض مالك عقار يعمل موسيقيًّا شهيرًا السماح لفريق من الطب البيطري معاينة تمساح صغير عثر عليه داخل شقة بحدائق الأهرام، يملكها بذات العقار ونقله لحديقة الحيوان.

توجهت قوة أمنية بصحبتهم فريق من الطب البيطري، لمعاينة المنزل ومعاينة التمساح وذلك عقب أن تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من أحد الجيران يفيد بوجود حيوان غريب داخل شقة سكنية بالمنطقة.



وبالانتقال إلى محل الواقعة، تبين صحة البلاغ، وجرى إخطار مديرية الطب البيطري لفحص التمساح ونقله إلى مكان آمن، إلا أن صاحب العقار رفض ذلك.

وتم تحرير محضر وإخطار النيابة.

