براءة 3 شباب من تهمة الاعتداء على سيدة ببولاق لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور ببراءة 3 شباب من الاتهام الموجه إليهم بارتكاب واقعة الاعتداء على سيدة في الشارع، وذلك خلال استقلالهم دراجة نارية.

وخلال الجلسة، قام دفاع المتهمين، ببطلان الاتهامات الموجهة لموكليه لعدم كفاية الأدلة وتناقض أقوال الشهود، مؤكدًا أن القضية افتقدت إلى الدليل الفني أو المادي القاطع على وقوع الجريمة.

