انتشال سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية وإصابة 3 أشخاص

نجحت قوات الإنقاذ بمرور الجيزة من انتشال سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية، عبر أوناش المرور، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلونها.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية ونجاة مستقليها، فانتقل رجال الحماية المدنية واستدعوا ونش إنقاذ تابع للحماية المدنية لرفع السيارة واستخراجها من المياه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

