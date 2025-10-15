اعترافات الكوافير المتهم بالتحرش بسيدة داخل أسانسير بالعجوزة: ما كنتش في وعيي

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في جمع التحريات والمعلومات حول ملابسات واقعة تحرش كوافير سيدات، بسيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة، وذلك عقب إلقاء القبض عليه.

واعترف المتهم بالواقعة مبررًا ذلك أنه كان في غير وعيه.



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود تصرف مخجل داخل مصعد بدائرة قسم العجوزة.



وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء دخول ربة منزل (50 عامًا) إلى مصعد العقار الذي تقيم فيه؛ فوجئت كوافير سيدات (30 عامًا) بالسير خلفها داخل المصعد، وتقبيلها عنوة فاستغاثت بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

