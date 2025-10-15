أول تحرك أمني لضبط المتورطين في فيديو مسن الدقهلية

شكلت قوات الأمن فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مسن أثناء محاولته صعود أحد الأتوبيسات بمحافظة الدقهلية، في الوقت الذي يمنعه “تبّاع” الأتوبيس من الركوب ما أدى إلى سقوطه أرضًا في مشهد صادم.



وظهر المسن في الفيديو، وهو يحاول الصعود والتشبث بالأتوبيس بينما كان (تبّاع) يقف أمام الباب ليمنعه من الصعود، قبل أن يتحرك الأتوبيس فجأة، فسقط الأول أرضًا على وجهه وكان حاملًا بضعة أوراق في يده.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة ضبط العامل والسائق المتسببين في الواقعة، والتحقيق في ملابسات الحادث.

