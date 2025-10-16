عبد الواحد السيد يحرر محضرا ضد إداري بنادي الزمالك بتهمة التشهير به

تحقق أجهزة أمن الجيزة في بلاغ تقدم به الكابتن عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، يتهم أحد الإداريين بالنادي، بالتشهير والإساءة لسمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال محضر رسمي قامت بتحريره بقسم شرطة العجوزة إداري.

عبد الواحد السيد يحرر محضرًا ضد إداري بنادي الزمالك

وتضمن اتهام عبد الواحد في المحضر بأنه روّج شائعات كاذبة تتضمن ادعاءات بأنه كان يستولي على مكافآت اللاعبين المالية خلال فترة توليه المنصب بالنادي، مؤكدًا أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة ويهدف إلى النيل من سمعته وتشويه تاريخه الرياضي.

وطالب مدير الكرة السابق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه، ومحاسبته على نشر الأكاذيب التي تمس سمعته وسمعة نادي الزمالك.

