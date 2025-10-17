القبض على شاب وفتاتين أبطال فيديو الفعل الفاضح داخل "توك توك"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورًا لفتاتين داخل مركبة "توك توك" أثناء قيامهما بأفعال منافية للآداب العامة، وبملابس خادشة للحياء، بينما قام شخص ثالث بتصوير الواقعة ونشرها عبر الإنترنت.

وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة في الصور، وقائدها، والذى تبين أنه هو من قام بتصوير الفتاتين ونشر الصور والمقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

المتهمين

كما تم ضبط الفتاتين المشاركتين، والتحفظ على المركبة المستخدمة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وكان قد انتشرت صور غير لائقة لفتاتين بجوار “توك توك” خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا بسبب ملابسهما الجريئة في مشهد وُصف بأنه "خادش للحياء العام".

