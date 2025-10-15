راكن صف ثاني، مرور القاهرة يكلبش سيارة الفنان ياسر جلال

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيارة الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، لقيامه بالوقوف في صف ثانٍ مخالف، حيث تم تحرير مخالفة مرورية على الفور.

وأوضح رجال المرور للفنان أن المخالفة نتجت عن ركن السيارة بطريقة تخالف اللوائح المرورية، وتمت إجراءات الكلبشة وفقًا للقانون.

وبعد انتقال الفنان إلى موقع الكلبشة، قام بسداد المخالفة المقررة، ليتم فك الكلبش وتسليم السيارة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.

وأكد الفنان أن ركن السيارة في صف ثانٍ جاء نتيجة التكدس المروري بموقع تصوير أحد مشاهد أعماله الفنية بمنطقة الزمالك، مشيرًا إلى التزامه التام بالقوانين المرورية في جميع الأوقات.



تعليق ياسر جلال على تعيينه لمجلس الشيوخ

وكان في وقت سابق قد علق الفنان ياسر جلال على قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، معبرًا عن اعتزازه وامتنانه بهذا الاختيار، وذلك في أول تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال ياسر جلال في منشوره: "الحمد لله… يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري"، مضيفًا: "بكل الحب والاحترام أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا، وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرني إني أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس."

