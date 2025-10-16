الجمعة 17 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على طالب ادعى تواطؤ فرد شرطة مع جاره بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من وجود خلافات بين والده وأحد جيرانه بالمنوفية، والادعاء بقيام أحد أفراد الشرطة بالتواطؤ مع جاره المذكور، وتبين أن الواقعة تتمثل في وجود خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في إطار من الشرعية والقانون.

 

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال بين والد الشاكى وأسرته.
وبين أحد جيرانه (سائق ) وأسرته، قام على إثرها الأخير بالتعدى على والد الشاكى بالضرب محدثًا إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله  فى إطار من الشرعية والقانون.

 

وباستدعاء الشاكى (طالب "14 سنة" - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) أقر بادعائه الكاذب. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت تسليم الشاكى لوالده وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

الجريدة الرسمية