رئيس هيئة قضايا الدولة: مركز الدراسات القضائية نقلة نوعية في الاستراتيجية التدريبية للهيئة

شهد المقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة بالمهندسين، اليوم الخميس، الافتتاح الرسمي لقاعة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء الافتتاح ليكون انطلاقة فعلية لتفعيل بروتوكول التعاون

وجاء الافتتاح ليكون انطلاقة فعلية لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث انطلقت على الفور أولى الدورات التدريبية بقاعة مركز الدراسات الجديدة لطلبة كلية القانون بالأكاديمية، في خطوة تستهدف إعداد كوادر قانونية شابة على أعلى مستوى، وتأهيلها للمستقبل العملي.

وصُمم البرنامج التدريبي ليمنح الطلاب فرصة فريدة للاطلاع على الجانب التطبيقي للقانون، وآليات عمل هيئة قضايا الدولة، ومهارات الصياغة القانونية والمرافعات.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على أن هذا الحدث يعد نقلة نوعية في استراتيجية التدريب بالهيئة، ويعكس حرصها على تدعيم أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة في نشر الثقافة القانونية وبناء جيل جديد من القانونيين المؤهلين.

وأكد المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى على أهمية الحدث وضرورة تفعيل التعاون مع الأكاديمية العربية وغيرها من مؤسسات الدولة لبناء جيل قانونى قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور  اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن امتنانه لهيئة قضايا الدولة على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضع الإطار النظري الذي يدرسه الطلاب موضع التطبيق العملي، مما يثري خبراتهم ويؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل، كما أشاد بالجهود المبذولة لتجهيز القاعة التي ستكون منصة للمعارف والتدريب القانوني المتميز.

حضر مراسم الافتتاح من جانب الهيئة:

المستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء.

المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام للموازنة.

المستشار أحمد خليل نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.

المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى.

المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى.

المستشار أحمد حسن نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية.

المستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون المقرات.

