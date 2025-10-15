الأربعاء 15 أكتوبر 2025
كاميرات المراقبة كشفته، ضبط المتهم بسرقة مسن وسحله بمدينة بدر

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص متهم بسحل مسن لسرقة هاتفه المحمول بمدينة بدر.


تلقى اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة إخطارًا من اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة مفاده تلقي المقدم شريف السماحي رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من مسن بتعرضه لواقعة سرقة وقيام لص بالتعدي عليه وسحله وسرقة هاتفه المحمول.

وعلى الفور انتقل المقدم شريف السماحي رئيس المباحث والرائد محمد عمرو معاون مباحث القسم لمكان الواقعة وبتفريغ كاميرات المراقبة تم رصد الواقعة بالكامل.

 ونجحت الجهود الأمنية في التوصل للمتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة نجح رجال المباحث في ضبطه كما تم القبض على المتهم بشراء الهاتف المسروق.

 

وبمواجهة المتهم أمام العقيد شادي مكارم مفتش مباحث الشروق وبدر اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية