مدربة خيول تتهم شخصا بالتعدي عليها والسطو على جوازات سفر خيول شهيرة منها حصان السقا بالجيزة

تحقق أجهزة الأمن في بلاغ تقدمت به مدربة خيول تحمل الجنسية الألمانية، بمركز شرطة أبو النمرس التابعة لمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه شخصًا بالاعتداء عليها بالضرب والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، من بينها جوازات سفر تخص عددًا من الخيول الشهيرة.

وأكدت مدربة الخيول في بلاغها أنها أصيبت بخدوش وجروح نتيجة تعدي المتهم عليها داخل أحد الإصطبلات بدائرة المركز، كما فقدت أسورة ذهبية كانت ترتديها، مشيرة إلى أن الاعتداء وقع على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وأوضحت أن المتهم استولى على 3 جوازات سفر تخص خيولًا، بينها جواز حصان مملوك للفنان أحمد السقا، وآخرين يخصان كلًا من م.ا، و.ع، وهي وثائق ضرورية لإثبات نسب الخيول ومشاركاتها في البطولات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



