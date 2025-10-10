أخبار مصر: القبض على مسؤول كبير بالجيزة، غرق شوارع الإسكندرية، إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة، جريمة أسرية تهز الغربية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

تحقق الجهات المختصة بالجيزة مع مسؤول بحي العمرانية بعد ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة من جزار للموافقة على تمرير شيء مخالف.

ترامب يقرر نشر 200 عسكري أمريكي لمراقبة اتفاق غزة والبيت الأبيض يكشف التفاصيل

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكلف فريقًا يضم 200 موظف أمريكي لمراقبة تنفيذ خطة وقف الحرب في قطاع غزة.

اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

تنطلق صباح اليوم الجمعة، 10 أكتوبر 2025، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد الإعمار

قال الدكتور شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تعتزم إطلاق اسم "مصر" على أكبر ميادين غزة بعد انتهاء عملية الإعمار، تقديرًا وعرفانًا بالدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة في دعم القضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لتحقيق السلام وإعادة إعمار غزة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، مباريات هامة في تصفيات إفريقيا وتصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية سحب وشفط مياه الأمطار الغزيرة في شوارع وميادين منطقة العجمي غرب المحافظة.

من الانسحاب إلى تسليم الرهائن، وثيقة إسرائيلية تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وثيقة توضح تفاصيل خطوات تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء شامل لحرب غزة من الجانب الإسرائيلي.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 20 مسجدا في 10 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 10 من أكتوبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 8 مساجد، وصيانة وتطوير 12 مسجدًا.

إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث

ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتجه إلى فرض رسوم جمركية إضافية على النرويج حال عدم منحه جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة المختصة في أوسلو.

بريء ولكن، ماذا طلبت أماتا مبارك محامية فضل شاكر من القضاء اللبناني؟

قالت المحامية أماتا مبارك، محامية المطرب اللبناني فضل شاكر، إن موكلها لا تربطه أي علاقة بموقوفين لدى السلطات، نافية هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن ملفه منفصل تمامًا عن قضية أحمد الأسير، وفق تعبيرها.

نصب له كمين وأخده على خوانة، شاب ينهي حياة عمه داخل سيارته بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة مأساوية حيث أقدم شاب على إنهاء حياة عمه داخل سيارته أمام مسجد السلام بدائرة أول طنطا.

لحظة الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة تنفيذا لخطة ترامب (فيديو)

أفادت تقارير فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب بشكل تدريجي من قطاع غزة، تنفيذًا لبنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا حتى الآن

حجز منتخب الجزائر التذكرة الإفريقية الرابعة إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026 بتنظيم مشترك والتي تضم 48 منتخبًا بدلًا من 32 لأول مرة في التاريخ.

قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك

أصدرت القاضية جانيت أ. فارجاس، منذ قليل حكمها، برفض الدعوى القضائية التي رفعها المغني الكندي دريك، ضد شركة يونيفرسال ميوزيك جروب، بشأن أغنية "Not Like Us" للمغني الأمريكي كيندريك لامار.

بعد غرق شوارع الإسكندرية فجأة، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات

بعد التقلبات المفاجئة في الطقس بـ الإسكندرية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 على محافظات مصر.

إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز

أعلنت الحكومة الإندونيسية رفضها منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز من إسرائيل للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها في العاصمة جاكرتا بين 19 و25 أكتوبر الجاري.

نجم الجزائر يهدد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

أشعل الجزائري محمد الأمين عمورة سباق هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.