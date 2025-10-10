نجم الجزائر يهدد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

تصفيات كأس العالم، أشعل الجزائري محمد الأمين عمورة سباق هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وساهم عمورة في فوز منتخب الجزائر على الصومال (3 ـ 0) ليقود المنتخب الجزائري للتأهل للمونديال للمرة الخامسة في التاريخ.

ورفع عمورة رصيده إلى 8 أهداف حتى الآن في التصفيات ويشعل المنافسة مع المتصدر محمد صلاح نجم المنتخب المصري.



وانفرد محمد صلاح بصدارة هدافي إفريقيا في تصفيات مونديال 2026 برصيد 9 أهداف بعدما أحرز ثنائية في شباك جيبوتي في مباراة فاز فيها منتخب الفراعنة (3 ـ 0) ضمن الجولة التاسعة من المجموعة الأولى.

وحقق صلاح رقمًا قياسيًّا بعد أن أصبح أفضل هداف في تاريخ تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال برصيد 20 هدفا، وذلك بعد مباراة جيبوتي التي تأهل فيها مصر للنهائيات المقبلة.

وقبل جولة واحدة من نهاية مشوار التصفيات، يتصدر صلاح ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة، يليه محمد الأمين عمورة برصيد 8 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة.

ويحتل أيضا الجابوني بوانجا والمالي دومبيا المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكل منهما علما أن المهاجم الجابوني يملك فرصة لتعزيز رصيده من الأهداف عندما يشارك مع منتخب بلاده في مباراة الجولة التاسعة ضد جامبيا اليوم الجمعة.

الجزائر يفوز علي الصومال

وفاز منتخب محاربي الصحراء على الصومال بثلاثية نظيفة في ملعب وهران، ليرفعوا رصيدهم إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة ويصبح المنتخب العشرين الذي يبلغ النهائيات والخامس عربيا بعد تونس والمغرب ومصر والأردن.

وأحرز أهداف الجزائر كل من: رياض محرز “هدف” ومحمد الأمين عمورة"هدفين".

