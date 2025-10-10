من الانسحاب إلى تسليم الرهائن، وثيقة إسرائيلية تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وثيقة توضح تفاصيل خطوات تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء شامل لحرب غزة من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب الوثيقة تنتهي الحرب فورا بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وتعلّق كافة العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وعمليات الاستهداف.

وأشارت الوثيقة إلى البدء الفوري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة بالكامل، وفقا لما هو محدد في المقترح، وبما يتوافق على الأقل مع اتفاق التاسع عشر من يناير.

وِأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب إلى الخطوط المتفق عليها وسيتم استكمال ذلك في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وبمجرد أن يكمل الجيش انسحابه، ستبدأ حركة حماس التحقيق في وضع الرهائن، وجمع كافة المعلومات المتعلقة بهم.

وستقدم حماس إفاداتها بشأن نتائج التحقيق من خلال آلية تبادل للمعلومات.

وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتجزين في إسرائيل.

في غضون 72 ساعة، ستقوم حماس بما يلي:

- إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، بمن فيهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

- تسليم رفات الرهائن المتوفين التي بحوزتها وتلك التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في غزة.

- مشاركة جميع المعلومات التي حصلت عليها والمتعلقة بأي رهائن متوفين متبقين من خلال آلية تبادل المعلومات، وستقدم إسرائيل معلومات عن رفات الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل.

- إنشاء آلية لتبادل المعلومات بين الجانبين، عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتبادل المعلومات والاستخبارات حول أي رهائن متوفين لم يستعادوا خلال 72 ساعة، أو رفات سكان غزة المحتجزين لدى إسرائيل.

- تضمن هذه الآلية استخراج رفات جميع الرهائن بشكل كامل وآمن وتسليمهم.

- مع إطلاق حماس سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل بالتوازي عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم المتفق عليها.

- سيتم تبادل الرهائن والأسرى وفقا للآلية المتفق عليها من خلال الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون أي مراسم عامة أو تغطية إعلامية.

- سيشكل فريق عمل من ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى يتفق عليها الطرفان، لمتابعة التنفيذ مع الجانبين والتنسيق معهم.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة والتي تنصّ خصوصا على إطلاق حماس جميع الرهائن المحتجزين في القطاع، أحياء وأمواتا، وإفراج الدولة العبرية عن معتقلين وأسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للقطاع المدمّر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن - سواء كانوا أحياء أو أمواتا".

ويشكّل إقرار الاتفاق محطة أساسية باتجاه إنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المُحاصر والمدمر والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى وخلّفت كارثة إنسانية.

